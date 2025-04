Nico Beigang verlässt den FSV Prüfening

Schon seit einiger Zeit ranken sich Gerüchte, wonach Nico Beigang nächste Saison wegen eines Umzugs nach Franken nicht mehr als Spielertrainer des FSV Prüfening fungieren wird. Und so kommt es auch. Der 42-Jährige verlässt am Saisonende den Regensburger Verein, mit dem er am vergangenen Sonntag den Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd feierte. Eine neue Aufgabe hat der ehemalige Drittliga-Stürmer bereits gefunden.

Am gestrigen Dienstag wurde Beigang vom Kreisklassisten FC Troschenreuth (Spielkreis Erlangen/Pegnitzgrund) als neuer Cheftrainer vorgestellt. Nicht einmal einen Kilometer von der Oberpfälzer Grenze entfernt, wird Beigang künftig die Kommandos geben. „Mit seiner Erfahrung aus dem Profifußball, seinem klaren Blick für das Wesentliche und seiner bodenständigen Art passt er perfekt zu unserem Verein“, teilen die Verantwortlichen auf den sozialen Kanälen des Vereins mit.



Der Hintergrund: Nico Beigang und seine Frau ziehen nach Pegnitz (Landkreis Bayreuth); für den FC Troschenreuth war der 42-Jährige bislang bereits mit einem Zweitspielrecht aktiv und kennt das Vereinsumfeld daher bestens.



„Ich liebe Herausforderungen – und wenn man so vielen jungen Spielern die Tugenden des Fußballs beibringen kann, ist das nicht nur geil, sondern ein wichtiger Schritt für unseren kleinen Club“, blickt Beigang seiner neuen Aufgabe im südlichen Oberfranken erwartungsfroh entgegen. Sicherlich wird er parallel weiterhin seine Torgefahr auf dem Platz unter Beweis stellen. In der aktuellen Spielzeit steht er schon wieder bei 18 Toren in der Bezirksliga. Langfristig verfolgt Beigang eine klare Vision beim neuen Klub: „Ich will hier eine bodenständige Plattform mit qualitativem Anspruch schaffen – für ambitionierten Amateurfußball in Troschenreuth.“



Gleichzeitig verlässt Nico Beigang den FSV Prüfening mit einer Schippe Wehmut. Ein Jahr coachte und stürmte er für den Bezirksligisten. Seit wenigen Tagen steht fest, dass die „Mission Klassenerhalt“ ein erfolgreiches Ende findet. Beigang kann sich also mit einem guten Gefühl verabschieden. Während seiner Profilaufbahn spielte er für Darmstadt, die Stuttgarter Kickers und Jahn Regensburg. Anschließend machte er sich im ostbayerischen Raum einen Namen als gefürchteter Torjäger, war unter anderem für Vilzing, den Freien TuS und Bogen aktiv. Den SV Wenzenbach führte er als Spielertrainer von der Kreisklasse in die Bezirksliga. Beigangs Trainernachfolger in Prüfening wurde noch nicht vorgestellt.