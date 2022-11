Wird noch länger gemeinsam mit dem SV Wenzenbach jubeln: Spielertrainer Nico Beigang (rechts). – Foto: Thomas Schneider

Nico Beigang und Wenzenbach – das passt Der langjährige Profi hält dem Kreisliga-Leader als Spielertrainer noch länger die Treue – Teamgeist mehr und mehr gestärkt

Es ist schon ein interessantes Projekt, das in Wenzenbach beim hiesigen Fußball-Kreisligisten vonstatten geht. Mit fast ausschließlich einheimischen und zurückgekehrten Spielern hat man Erfolg und spielt die beste Saison seit Langem. Münden könnte sie im größten Erfolg des neuen Jahrtausends – dem Aufstieg in die Bezirksliga. Es ist das große Ziel. Derzeit führt der SVW die Kreisliga 1 Regensburg souverän vor Obertraubling und dem BSC an. Unmittelbar vorm Gang in die Winterpause gibt es auch vom „Trainersessel“ Erfreuliches zu berichten.

So informiert der Verein am Freitag auf seinen Social Media-Kanälen über die Vertragsverlängerung von Spielertrainer Nico Beigang. Und zwar bis Juni 2024. Mehreren Anfragen – auch aus höheren Spielklassen – zum Trotz, hält der 40-Jährige also „seinem“ SV Wenzenbach die Treue. „Unser gemeinsamer Weg ist noch lange nicht zu Ende und es gibt noch viele Ziele zu erreichen“, lässt sich Beigang zitieren. Gegenüber FuPa spricht Beigang, der 2019 zum Fußballklub in der Gemeinde im Nordosten von Regensburg stieß, von einer „Win-win-Situation“. Er führt aus: „Ich fühle mich pudelwohl in Wenzenbach. Momentan ist die Situation hier für mich perfekt, da ich selbst noch spielen will und wir eine ambitionierte, gute Mannschaft haben. Mit macht es Spaß mit der Mannschaft. Natürlich liegt noch viel Arbeit vor uns.“



Von der Abteilungsführung um Matthias Beier und Stefan Scherr ist zu hören, dass man sehr glücklich über Beigangs bisherigen Erfolg mit der Mannschaft sei. Die Trainer-Verlängerung sei laut Beier die „von beiden Seiten logische Konsequenz“ gewesen; das Gebilde mit ausschließlich Wenzenbachern oder ehemaligen Spielern der Wenzenbach-Jugend sei „eigentlich einmalig“.



Es stehen die Meisterschaft in der Kreisklasse und die Vizemeisterschaft in der Kreisliga zu Buche – und heuer die Tabellenführung zur Winterpause. Unter Beigangs Regie wurden im Schnitt 2,15 Punkte pro Spiel geholt. Nicht zu vergessen ist hierbei Co-Trainer Helmut Müller (38). Er und Beigang ergänzen sich prima und Müller hat ähnlich großen Anteil am Erfolg.



Natürlich ist das alles nicht nur der Verdienst der Trainer. Zumal im Hintergrund viel gewerkelt wird. Alle ziehen an einem Strang. Nachhaltigkeit ist dem SV Wenzenbach wichtig. So passiert infrastrukturell auf dem Vereinsgelände derzeit einiges. Das neu installierte LED-Flutlicht am Nebenplatz etwa bringt bessere Bedingungen fürs Training mit sich. Und die Mannschaft selbst wächst mehr und mehr zusammen. Scherr und Beier sprechen hier von einem „grandiosen Teamgeist“. Am morgigen Sonntag verabschieden sich die Wenzenbacher Fußballer mit einem Auswärtsspiel beim SV Sünching in die Winterpause. Und visieren natürlich den zwölften Saisonsieg an.