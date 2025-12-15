Nico Beigang bald wieder im Regensburger Fußball unterwegs?

Sportlich läuft es gut für Beigang und den FC Troschenreuth. Nach einem durchwachsenen Saisonstart („in mehreren Spielen konnten wir nicht über 90 Minuten überzeugen und verloren unglücklich“) fing sich die Mannschaft. „Durch taktische Änderungen und weil die Jungs dazugelernt haben, haben wir den Hebel umlegen können.“ Vor der Winterpause glückten sechs Siege in Folge. Darunter fiel ein Derbysieg gegen den „großen“ Nachbarn und Tabellenführer ASV Pegnitz. „Das hat uns zusätzlichen Aufwind gegeben“, berichtet Beigang, der beim aktuellen Rangdritten der Kreisklasse 5 (Spielkreis Erlangen/Pegnitzgrund) bisher elf Mal selbst auf dem Feld stand und dabei 13 Mal als Torschütze in Erscheinung traf. „Wir sind auf einem guten Weg“, konstatiert Beigang, der sich wohlfühlt beim Dorfklub nahe der Oberpfälzer Grenze: „Ich hatte dort schon in den letzten zwei Saison ein paar Mal mitgespielt und wusste, was mich erwartet. Das ist ein kleiner und sehr familiärer Verein, wo es wirklich Spaß macht zu arbeiten. Im Sommer kommen gute Jugendspieler raus.“



Trotz allem heißt es am Saisonende wohl Abschiednehmen. Das hat einen guten Grund: „Ich wohne weiterhin in Lappersdorf und arbeite in Regensburg, der geplante Umzug nach Pegnitz hat sich aus persönlichen Gründen erübrigt. Der FC Troschenreuth würde gern mit mir weitermachen, was sich aufgrund des Fahraufwands jedoch als sehr schwierig und aufwendig gestaltet. Der Aufwand ist enorm“, erläutert Nico Beigang. „Deswegen ist es durchaus wahrscheinlich, dass ich wieder was im Regensburger Raum annehmen werde.“



Was schwebt dem Ex-Spielercoach von Wenzenbach, Prüfening und dem Freien TuS konkret vor? „Ich bin da wie die letzten Jahre komplett offen“, sagt Beigang, der sich auch ein Trainer-Engagement im Verbandsbereich vorstellen kann: „Da würde ich dann aber nicht mehr selbst spielen.“ Ob Spielertrainer oder reiner Linientrainer, das hat für den 43-Jährigen nicht die höchste Priorität – auch wenn der Klasse-Stürmer nach wie vor gern selbst auf Torejagd geht:„Mir macht's einfach Spaß. Ich fühle mich körperlich gut und bin fit. So lange das der Fall ist, werde ich weiterhin Fußball spielen. Doch das ist natürlich auch in der Alten Liga, bei Hallenturnieren oder in der zweiten Mannschaft möglich.“ Diesen Winter kickt der frühere Jahn-Profi etwa beim Hallenturnier des ATSV Kelheim sowie beim Bananenflanker Budenzauber in der Donau-Arena mit.