Nico Basta will Profitrainer werden: „Ich habe noch nie einen Medizinball benutzt“ Der 30-Jährige spricht über seine Arbeit

Das ist ein schlechtes Beispiel, weil ich gegen 1860 München II nie verloren habe. In drei Spielen gegen Herrn Schmöller habe ich sieben Punkte geholt. Er geht mit gewissen Situationen vielleicht strikter um als ein junger Trainer am Anfang der Karriere. Aber ich habe zu Mark Zettl vielleicht einen Draht, den Frank Schmöller mit Marco Manhart nicht hat. Wir jungen Trainer wahren auf dem Platz eine gewisse Distanz und haben dann aber das freundschaftliche Verhältnis.

Ich will keinem älteren Trainer ans Bein pinkeln, aber die junge Generation hat auch neue Methoden. Ältere Trainer wussten vor zehn Jahren noch nichts von Life Kinetik. Es hat sich viel geändert und die jüngere Generation hat andere Methoden. Es arbeitet auch nicht jeder junge Trainer nur komplett modern.

Ihre Trainergeneration ist aber nicht mehr so, dass in der Kabine drei Fußballfloskeln rausgehauen werden mit dem Abschluss „Geht’s raus und spielt Fußball…“?

Der Fußball tendiert zu jüngeren Trainern und auch modernen Methoden. Julian Nagelsmann ist ja nur ein Beispiel, Fabian Hürzeler ein anderes. Er kommt aus unserer Region und ist jetzt Cheftrainer beim FC St. Pauli. Er ist gerade mit der Altersfrage am meisten konfrontiert. Nagelsmann ist zwar mit Mitte 30 Cheftrainer bei Bayern, aber das Thema hätte sich schnell erledigt, wenn seine Arbeit Vollkatastrophe wäre.

Aber es kann doch schwer sein, wenn der Trainer einem älteren Spieler erklären muss, was dieser falsch macht?

Garching – Ein Gespräch über dieses Verhältnis, seine Philosophie in der Verantwortung und die Generation der Laptop-Trainer.

Sie sind ja noch keine 20 Jahre Trainer…

…stimmt. Es sind 16 Jahre.

Haben Sie sich von einem Trainer etwas abgeschaut oder sind Sie der typische junge Laptop-Trainer?

Von der F-Jugend bis zum Herrenbereich habe ich alles schon trainiert. Und ein junger Trainer denkt immer, er ist der Oberchecker. Ich habe in Nachwuchsleistungszentren großer Clubs gespielt und dachte als Trainer, dass ich der König bin. Nach zwei bis drei Wochen ist man dann mit dem Latein zum ersten Mal am Ende. Dann fragt man ältere Trainer und nimmt aus dem engsten Umfeld etwas mit. Mein Bruder hatte einige Spitzentrainer und ihn habe ich viel gefragt, wie gute Trainer arbeiten. Ich habe auch schon bei Youtube nach Übungen geschaut, aber ich habe versucht, sie für meine Mannschaft zu optimieren. Und ich lerne jede Sekunde dazu.

„Der Verein hatte Mut, sah meine Arbeit in der Jugend und dennoch war die Beförderung zum Cheftrainer ein Wagnis.“

Nico Basta

Muss ein Verein Mut haben zu einem jungen Trainer?

Der Verein hatte Mut, sah meine Arbeit in der Jugend und dennoch war die Beförderung zum Cheftrainer ein Wagnis. Der junge Trainer kann sich unmöglich durchsetzen, wenn er nicht das Vertrauen des Vereins hat. Ich hatte immer diesen Rückhalt in Garching. Mit dem direkten Klassenerhalt in der letzten Saison hat sich der Mut schon einmal bezahlt gemacht.

Aktuell stehen Sie wieder auf einem Abstiegsrelegationsplatz. Geht es wieder gut?

Eine Serie und man kann schnell unten rauskommen. Unsere Mannschaft hat sich gut entwickelt und ich bin 101 Prozent von der Mannschaft überzeugt. Letztes Jahr war ich nur zu 97 Prozent überzeugt.

Jetzt noch drei schnelle Fragen mit der Bitte um kurze Anworten. Schafft der VfR Garching den Klassenerhalt?

Ja.

Direkt oder über die Relegation?

Wir packen es wieder direkt.

Wird Nico Basta irgendwann Profitrainer wie Fabian Hürzeler?

Ich hoffe es doch.

(Das Gespräch führte Nico Bauer.)