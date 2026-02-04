Nico Argauer: »Würde schon gern nochmal aufsteigen«

Nico Argauer geht auch nächste Saison für den SC Luhe-Wildenau auf Torejagd. – Foto: Charly Becherer

Mit Nico Argauer hat einer der Identifikationsfiguren des Vereins seinen Kontrakt um ein Jahr verlängert. Über seinen Verbleib informierte der SC am Mittwochabend. Der inzwischen 28-jährige Stürmer trägt das schwarz-rote Trikot – unterbrochen von einem einjährigen Intermezzo bei der SpVgg SV Weiden – bereits seit der Saison 2016/17. Längst gehört Argauer zum Stamminventar, ist seit letzter Saison erster Kapitän. Bisher erzielte er für die Schwarz-Roten 134 Punktspieltore, steht in der laufenden Saison auch schon wieder bei 15 Einschüssen. „Der Grund meiner Verlängerung ist eigentlich ganz einfach: Der Verein macht eine sau gute Arbeit – neben und auf dem Platz. Hier bekommt man die perfekte Plattform, um höherklassig zu spielen. Ich fühle mich einfach wohl hier“, lässt sich Argauer via Social Media zitieren. Ein klares sportliches Ziel hat der wuchtige Angreifer auch noch vor Augen: „Ich würde schon gern nochmal aufsteigen. Das wär ein absolutes Highlight, wenn ich das mit meinem Heimatverein Wilnau schaffen würde.“



Neben Argauers Ja-Wort gab der SC Luhe-Wildenau in den vergangenen Tagen weitere Vertragsverlängerungen bekannt. Darunter die von Linksaußen Jamal Dubois (24) sowie von der aktuellen Nummer 1 im Tor, Daniel Hartnegg (32). „Der schwäbische Turm in der Schlacht will bis zum Sommer so viele Siege wie möglich einfahren“, sagt Abteilungsleiter Armin Goschler schmunzelnd zur Personalie Hartnegg. Auch Offensivkraft Odijoni Anushervoni, letzten Sommer von der SpVgg SV Weiden gekommen, und Rechtsverteidiger Johannes Gradl (23) bleiben über die Saison hinaus Teil der Mannschaft von Spielertrainer Benjamin Urban. Über die bereits zuvor bekannten Vertragsverlängerungen hatten wir zuletzt gesondert berichtet.



