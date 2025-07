Niclas Wessels trifft spät – SV Meppen siegt bei Kickers Emden

Der 1. Spieltag der Regionalliga Nord 2025/2026 startete gleich mit einem echten Kracher: Das Derby zwischen dem BSV Kickers Emden und dem SV Meppen bot Spannung, Leidenschaft und Emotionen – und wurde am Ende durch ein spätes Tor entschieden. Vor stimmungsvoller Kulisse setzte sich der SV Meppen dank eines späten Treffers von Niclas Wessels mit 1:0 durch und startete mit einem Ausrufezeichen in die neue Saison.

Von Beginn an war deutlich zu spüren, wie viel auf dem Spiel stand – nicht nur sportlich, sondern auch emotional. Das Derby war geprägt von intensiven Zweikämpfen, taktischer Disziplin und hohem Tempo auf beiden Seiten. Torlos ging es in die Kabinen. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft. In der 73. Minute war es dann so weit: Niclas Wessels brachte die Gäste mit seinem Treffer zum 0:1 in Führung. Mit dem Schlusspfiff war der Jubel auf Seiten der Gäste groß – der SV Meppen feiert einen perfekten Start in die neue Saison. ---

SC Weiche Flensburg 08, in den letzten beiden Jahren stets im unteren Tabellendrittel zu finden, will endlich eine sorgenfreiere Saison spielen. Gegen Phönix Lübeck, die sich in den letzten zwei Spielzeiten als echte Spitzenmannschaft etabliert haben, dürfte das jedoch ein schweres Unterfangen werden – auch wenn Phönix bei der Generalprobe gegen Hansa Rostock patzte. Dennoch: Mit Phönix ist zu rechnen – auch in dieser Spielzeit. ---