– Foto: IMAGO / Claus Bergmann

Niclas Nadj wird Profi beim SC Paderborn Mittelfeldspieler verlässt Weiche Flensburg in Richtung 2. Liga

Beim SC Weiche Flensburg 08 gilt es, einen sportlichen Abgang zu verkraften. Niclas Nadj wechselt mit sofortiger Wirkung vom Regionalligisten zum SC Paderborn in die 2. Liga. Der am 24. Dezember erst 22 Jahre jung gewordene offensive Mittelfeldspieler war im vergangenen Sommer vom FC St. Pauli II an die Bredstedter Straße gekommen und in der aktuellen Saison in 18 Liga- und zwei Landespokalspielen für Weiche aufgelaufen. Beim Zweitligisten hat er einen Profivertrag unterschrieben.

Der Geschäftsführer Sport des SC Weiche, Christian Jürgensen, sieht den Transfer mit einem weinenden und einem lachenden Auge: „Dass wir damit sportlich Qualität einbüßen, ist völlig klar. Das hat man nicht zuletzt beim Hallenmasters gesehen. In erster Linie aber freuen wir uns für Nica, der ein außergewöhnlicher Fußballer ist.“ Jürgensen: "Wir werden seinen Weg in Paderborn mit Stolz verfolgen." Im vergangenen Sommer war Niclas Nadj nach über zehn Jahren fußballerischer Ausbildung beim FC St. Pauli an die Flensburger Förde gekommen, wobei er beim Kiezklub zuvor lange Verletzungspausen hatte und so aus dem Blickfeld geraten war. „Wir haben damals trotzdem an ihn geglaubt“, so Christian Jürgensen weiter, „und heute wissen wir, dass es eine gute Entscheidung war.“ Unser SportGeschäftsführer erläutert: „Es überrascht nicht, dass er viel Aufmerksamkeit erhielt. Mehrere Vereine waren an ihm dran. Nun führt ihn der Weg in den Profi-Fußball. Das freut uns sehr. So ist es eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Wir werden seinen Weg in Paderborn mit Stolz verfolgen.“