Niclas Krause erlöst den TSV Kropp beim 1:0 gegen Jevenstedt

Der Vizemeister TSV Kropp hat seine Niederlagenserie von fünf punktlosen Spielen beendet. Im Kellerduell gegen den TuS Jevenstedt konnte sich die Mannschaft von Trainer Dennis Usadel in einer hart umkämpften Partie durch den späten Treffer von Niclas Krause aber verdient mit 1:0 (0:0) durchsetzen. Der TSV Kropp macht durch den schwer erkämpften Sieg einen Sprung auf den 10. Platz, während die Jevenstedter nach der späten Niederlage auf den 12. Platz rutschen. Bereits am kommenden Mittwoch um 19.00 Uhr empfängt der TuS Jevenstedt zu einem Nachholspiel den Oberligaabsteiger SpVg Eidertal Molfsee.

„Über die neunzig Minuten haben wir verdient gewonnen. Aber es war sehr mühsam und zäh, weil Jevenstedt die Räume eng gemacht hat. Wir stehen dreimal vor dem Tor und verballern kläglich. Nach der Niederlagenserie war der Sieg wichtig“, resümierte Kropps Sportlehrer Dennis Usadel.

Fußball-Magerkost wurde den knapp 100 Zuschauern in Kropp geboten. In einem durchschnittlichen Landesligaspiel konnte die Mannschaft von Trainer Dennis Usadel zwar klare Spielvorteile für sich verbuchen, doch gegen die kompakte Abwehrreihe der Gäste, die sich deutlich verbessert im Vergleich zum blutleeren Auftritt im Heimspiel gegen den SV Friedrichsberg-Busdorf (0:4) präsentierten, gab es nur selten ein Durchkommen.

Chancen da – aber ungenutzt

Dennoch konnten sich die Gastgeber über die gesamte Spielzeit zumindest drei gute Torchancen herausspielen, die aber allesamt ungenutzt blieben. So war Geduld gefragt gegen die gut organisierten Gäste aus Jevenstedt. „Heute haben wir unser besseres Gesicht gezeigt. Das war eine deutliche Leistungssteigerung zum letzten Heimspiel“, so Jevenstedts Coach Jilani Ben Mahmoud.

Krause trifft spät zum Sieg

Doch das lange vergebliche Anrennen der Gastgeber wird spät belohnt. Vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit fällt der erlösende Treffer für die Mannschaft von Trainer Dennis Usadel durch den in der zweiten Hälfte eingewechselten Niclas Krause (86.), der im Anschluss an einen Eckball, den sechs Jevenstedter auf der Torlinie nicht geklärt bekommen, die Lücke findet und zum 1:0 trifft.

Nach siebzehn Gegentoren und null Punkten aus fünf Spielen konnte der TSV Kropp erstmals wieder dreifach punkten und blieb auch ohne Gegentor.

Stimmen zum Spiel

TSV Kropp: Simson – Krämer, Popovici, Legrum, Thomsen – Flor (70. Trieloff), Lamp (46. Mohammed), Bütow (79. Korkmaz) – Hentzsch. Jaafari (62. Krause), Weinert (62. Brand).

Trainer: Dennis Usadel.

TuS Jevenstedt: Jeromin – Mathis Mrosek (89. Hüttmann), Lühder, Gunther, Richter – Steiger (73. Peters), Gersteuer, Luca Rohwer, Brusburg (33. Tom Solterbeck) – Sofia (58. Till), Seefeldt.

Trainer: Jilani Ben Mahmoud.

Schiedsrichter: Florentin Henning Gartz (VfL Oldesloe).

Assistenten: Mika Bent Baghai-Anaraki und Oscar Hoffmann.

Zuschauer: 100 in Kropp.

Tor: 1:0 Niclas Krause (86.).