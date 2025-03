Niclas Kolkenbrock und Sascha Ströter überragen

________________

Nachholspiele am 12. März 2025

Morgen, 20:00 Uhr SV Orsoy SV Orsoy SV Budberg SV Budberg II 20:00 PUSH

Spieltext SV Orsoy - SV Budberg II

Morgen, 20:00 Uhr SV Millingen SV Millingen SSV Lüttingen Lüttingen 20:00 live PUSH

Spieltext SV Millingen - Lüttingen

So lief der 24. Spieltag

Der SV Menzelen hat seinen Must-Win gegen den OSC Rheinhausen eingefahren. Gegen den Vorletzten trat der Aufsteiger souverän auf und feierte einen 6:0-Erfolg. Niclas Kolkenbrock war dabei der überragende Akteur, denn der 20-Jährige traf dreimal und hat großen Anteil am Nichtabstiegsplatz seiner Truppe.

Erwähnenswert war außerdem der Auftritt des Büdericher SV, der beim 5:0 gegen die Bezirksliga-Reserve des FC Neukirchen-Vluyn keine Probleme hatte. Mit Sascha Ströter gab es einen weiteren Dreierpacker an diesem Spieltag.

Nach dem Abbruch in der Vorwoche traf Orsoy diesmal auf Tabellenführer Homberg II, der sich auch erwartungsgemäß durchsetzte. Fünf verschiedene Torschützen sorgten für einen 5:1-Sieg gegen den Tabellenletzten.

Schon in wenigen Tagen treffen dann der SV Budberg II und der SV Orsoy aufeinander. Budberg II sicherte sich bei Concordia Rheinberg ein knappes 2:1, denn zur Schlussphase wurde es nochmal spannend: Mujo Adanalic verkürzte für die Hausherren, die im Anschluss drückten. Der SVB bekam das Ergebnis allerdings über die Zeit und bleibt deshalb mit sechs Punkten hinter Homberg II. Die weiteren Ergebnisse

ESV Hohenbudberg – TV Asberg 4:1

ESV Hohenbudberg: Marcel Dias, Samet Cebe (83. Shaqir Smakolli), Oshipai von Schwartzenberg, Kujtim Smakolli (54. Ersan Sönmez), Boris Vertkin, Lukas Thieme, Luca Heckt (77. Andres Silvente Perez), Ekrem Aksu (86. Robin Chaya), Danilo Ruiz-Cumbo, Samet Altun, Julian Thiel (73. Domenik Mokosch) - Trainer: Ralf Röös - Trainer: Ali Sentürk

TV Asberg: Thomas Wilbers, Dominik Kischel, Ozan Sengül, Danilo Gazija, Alen Brajic, Lars Drauschke, Florian Zukowski (80. Jan David Prednik), Mirza Mulaomerovic (80. Max Marten), Tayfun Öztürk (54. Savio Carvalho Rodrigues), Junior Holzum, Gökhan Öztürk (81. Sahlan Elcim) - Trainer: Gabriel Graeber - Trainer: Michael Hoppe

Schiedsrichter: Andreas Temming (Oberhausen) - Zuschauer: 133

Tore: 1:0 Samet Altun (6.), 1:1 Junior Holzum (15.), 2:1 Samet Altun (45.+3), 3:1 Luca Heckt (62.), 4:1 Ekrem Aksu (81.)

Rot: Danilo Ruiz-Cumbo (69./ESV Hohenbudberg/Grobes Foulspiel)



SSV Lüttingen – Rumelner TV 3:1

SSV Lüttingen: Lasse Gunnar Manten, Johann Hildebrandt, Thilo Hermsen, Viktor Brem, Max Stapelmann, Julian Rüttermann (89. Daniel Zarko), Nicolas Mayer (92. Justin Bizjak), Paul Henrik Voß, Sebastian Kühn (78. Dogan Toprak), Emircan Boran (71. Björn Hopmann), Luca Wiens - Trainer: Mirko Poplawski - Trainer: Fabian Bender

Rumelner TV: Marcel Beckmann, Leon Seck, Tim Harenburg, Anes Huskic, Hasan Hisman (50. Matthias Schippers), Tobias Dolle (48. Benjamin Dolle), Nick Hauptmann, Kevin Reiser, Patrick Schlechtriem (50. Florian Maul), Kerem Sam (78. Philipp Kissel), Elias Bergmann - Trainer: Edis Bicic - Trainer: Günter Jager

Schiedsrichter: Max Koschare (Kamp-Lintfort) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Sebastian Kühn (28.), 1:1 Tim Harenburg (30. Handelfmeter), 2:1 Sebastian Kühn (40.), 3:1 Luca Wiens (77.)



Concordia Rheinberg – SV Budberg II 1:2

Concordia Rheinberg: Alexander Furthmann, Dennis Lehmann, Mujo Adanalic, Jonas Baumbach, Simon Dargel, Jonas van den Brock, Dino Nadarevic (72. Nils Hoffacker), Christoph Berghausen (72. Daniel Stolzke), Lars Meier (46. Niklas Noll), Patrick Utech, Tim Meier - Trainer: Ingo Feß - Trainer: Manfred Wranik - Trainer: Marco Hagl

SV Budberg II: Oscar Wiedwald, Christian Engeln, Lennart Vehreschild, Luiz Hilsenberg (72. Janosch Severith), Kai-Niklas Jahn (84. Kevin Lünebach), Jan Luka Drüppel (84. Arne Grundmann), Kevin Carrion Torrejon (30. Marco Härtner), Henrik Skodacek, Yannik Kehrmann, Niklas Oliver Potreck (72. Jonas Kossmann), Benedikt Franke - Trainer: Felix van Briel - Trainer: Thomas Kehrmann - Trainer: Ulf Deutz

Schiedsrichter: Uwe Peuser (Moers) - Zuschauer: 55

Tore: 0:1 Benedikt Franke (35. Foulelfmeter), 0:2 Yannik Kehrmann (72.), 1:2 Mujo Adanalic (88.)



SV Schwafheim – VfL Rheinhausen 2:2

SV Schwafheim: Jan Germies, Danilo Serra, Linus Schlebusch, Jonas Jaschka, Dominik Mrosek (61. Jetmir Deskaj), Christoph Pinske, Deniz Kaya (77. Lonsoma Kouyate), Lars Dickmann, Marc Frackowiak (54. Eren Okumus) (81. Jost Niklas Sievers), Serkan Durak (54. Felix Brandes), Aboubacar Fofana - Trainer: Alessandro Vergaro - Trainer: Jens Dickmann

VfL Rheinhausen: Niklas Oel, Yannic Werner, Kilian Cüneyt Rabe, Cankut Bastutan (88. Niklas Vorwerk), Marco Koske, Niklas Stoll (64. Leon Skorwider), Tom Verberne (46. Lino Schikofsky), Kim Weickart, Niklas Tersteegen (92. Ingolf Matthes), Jan Gerlich (46. Ogün Sengül), Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt - Trainer: Martin Stolz - Trainer: Kevin Hanebeck

Schiedsrichter: Yasin Kaya (Duisburg) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Serkan Durak (17.), 1:1 Jetmir Deskaj (71. Eigentor), 1:2 Leon Skorwider (73.), 2:2 Lars Dickmann (77.)



SpVgg Rheurdt-Schaephuysen – SV Millingen 2:2

SpVgg Rheurdt-Schaephuysen: Luca Di Giovanni, Sebastian Oster, Kevin Grothe, Elias Grunert, Dion Marinus Werft (45. Tobias Willems), Ferit Acar, Felix Dressler, Niklas Jahny, Pascal Sikorska, Andreas Resch (65. Maurice Beume), Florian Witte - Trainer: Dominik Semmler - Trainer: Denis Schröder

SV Millingen: Philipp Raskopf, Luca Jonas Christmann (78. Robin Pils), Finn Luca Stappen (19. Tom Parthum), Timur Zenk (45. Nico Parthum), Luis Bernd Heinrich, Steven Schön, Robin Michels, Nick Deutz, Domenique Cremers (62. Tom Vennhoff), Maurice Diebels, Yannick Alexander Saunus - Trainer: Oliver Kraft

Schiedsrichter: Julien Noel Frank - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Niklas Jahny (10.), 1:1 Steven Schön (41.), 2:1 Robin Michels (68. Eigentor), 2:2 Steven Schön (86.)



FC Moers-Meerfeld – FC Viktoria Alpen 1911 e.V. 1:1

FC Moers-Meerfeld: Fabian Meier, Julian Pelz, Marvin Katzke, Nico Herzog, Dennis Kaminski (64. Sven Kuinke), Kai Kunzel (61. Kayodie Jacob Eniola), Cedric Oster, Harvy Marschmann, Kevin Hettkamp (79. Nadim Hajroussi), Dustin Eichholz (64. Jan Kunzel), Jerome-Oliver Scharfeld - Trainer: Fabian Scholz - Trainer: Mathias Kery

FC Viktoria Alpen 1911 e.V.: Stefan Funke, Jonas Feuchter, Domenik Algra, Kai Hense, Jan Luca Rassier, Niels Kuhlmann (46. Lennart Linkenbach), Johannes Hoogen, Dejan Pomrehn (71. Danil Kaplich), Nils Speicher, Marian Nederkorn, Mika Heckers - Trainer: Marcel Blaschkowitz - Trainer: Christian Koßmann

Schiedsrichter: Muhammet Yazgan (Moers) - Zuschauer: 128

Tore: 1:0 Kevin Hettkamp (38.), 1:1 Marian Nederkorn (73.)



SV Orsoy – VfB Homberg II 1:5

SV Orsoy: Ömer Mert, Florian Gashi, Miklos Bartha, Anderson Vicente Cuancua, Elias Hauk, Armend Butuci, Ali Sangari, Andres Amado Aramendiz Castano, Abdulraouf Omari, Omar Kindi Bah (81. Mert Dinar), Eren Demir (70. Emrullah Yavuz) - Trainer: Armend Butuci - Trainer: Norman Seifert

VfB Homberg II: Frederic Michel, Alperen Ercan, Joshua Arnold Peter Dowedeit, Finn Lempert, Stephen Antwi (46. David Bothe), Marcel Papenhagen (76. Arber Arifi), Illia Venhelaites (64. Ufuk Derin), Florian Czarnecki, Karim Moustafa (46. Rostyslav Proskura), Benjamin-Dennis Methner (46. Florian Gashi), Etienne Kallies - Trainer: Tobias Schiek - Trainer: Marco Schmitz

Schiedsrichter: Tommy Thielen - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Illia Venhelaites (30.), 0:2 Florian Czarnecki (35.), 0:3 Florian Gashi (59.), 0:4 Finn Lempert (64.), 1:4 Abdulraouf Omari (71.), 1:5 Arber Arifi (79.)



OSC Rheinhausen – SV Menzelen 0:6

OSC Rheinhausen: Philipp Jähnert, Erik Klaus (46. Beytullah Öztürk), Mikail van der Linden, Mikail Dilber, Berkan Sarac, Orhan Altun (46. Kerim Can Inci), Kerim Can Inci, Tolga Sülü (46. Murat Ügür), Justin Schlüter (46. Hulusi Uckun), Fatih Aydin, Ugur Erdogan - Trainer: Thomas Meyer - Trainer: Enes Celik

SV Menzelen: Eloi Vives, Nick Kuhlmann (68. Simon Wirtz), Jonah Schelleckes, David Utzka (76. Tim Hebbering), Max Güllekes, Niklas Kiwitt (71. Fabio Keisers), Niclas Kolkenbrock, Jamie Mark Pittschi, Luca Ackermann (46. Robin Brüggen), Leon Kaußen (55. Tim Lange), Constantin van Elten - Trainer: Frank Griesdorn

Schiedsrichter: Stefan Ulber (Rheinberg) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Niclas Kolkenbrock (16. Handelfmeter), 0:2 Niclas Kolkenbrock (42.), 0:3 Tim Lange (75.), 0:4 Niclas Kolkenbrock (80.), 0:5 Fabio Keisers (83.), 0:6 Tim Lange (90.)



Büdericher SV – FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II 5:0

Büdericher SV: Felix Peters, Marius Ploch (62. Alexander Höppner), Jan Satzinger (80. Canberk Cevirgen), Tobias Frings (74. Ben Satzinger), Pascal Rusch, Valentine Forsab, Maxim Bachmann, Simon Schmitz (70. Tim Nieswand), Miguel Ernst, Daniel van Husen (64. Hubert Welens), Sascha Ströter - Trainer: Dominik Seemann

FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II: Nico Tschuschke, Florian Menzenbach, Justin Gellert, Sidan Lale, Philipp Peter Mertens (58. Enes Kocoglu), Danil Samsonov, Jesko Dezelak, Miro Dag (67. Aldin Mahmutovic), Dzejlan Bisevac (70. Enes Sener), Ricardo Jagella (64. Dawid Oskar Niedzielski), Kevin Mpuna Matinu - Trainer: Andreas Oerschkes

Schiedsrichter: Luke Michael Awater (Xanten) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Sascha Ströter (11.), 2:0 Daniel van Husen (39.), 3:0 Sascha Ströter (47.), 4:0 Sascha Ströter (51.), 5:0 Maxim Bachmann (64.)



FC Rumeln-Kaldenhausen – SV Haesen-Hochheide 1:3

FC Rumeln-Kaldenhausen: Timo Hahn, Nico Justin Olejniczak, Luca Christian Boese, Tim Alexander Gordala, Lars Ritthoff, Jona Dietrich, Niclas Speicher, Paul Gerdawischke (81. Ismael El Emrani Laabi), Leon Ibishi (46. Kerem Akcay), Ben Ole van gen Haßend, Jonah Siebert - Trainer: Emanuel Simonis - Trainer: Ben Ole van gen Haßend

SV Haesen-Hochheide: Samir Husejnagic, Tarik Mustafa, Meik Kuta, Berke Kayas, Mussa Tamr, Bilal Baytekin, Almir Thissen (62. Christian Schneider), Ramtin Nastaran Tehrani, Yasin Duman, Muhanad Zakholy, Givara-Bachtiar Rashied - Trainer: Khaled Sein - Trainer: Maik Fröhlich - Trainer: Kurtulus Öztürk

Schiedsrichter: Bosko Tarbuk - Zuschauer: 114

Tore: 0:1 Ramtin Nastaran Tehrani (16.), 0:2 Almir Thissen (22.), 0:3 Ramtin Nastaran Tehrani (50.), 1:3 Niclas Speicher (65. Foulelfmeter)

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag

So., 16.03.25 15:00 Uhr VfB Homberg II - FC Rumeln-Kaldenhausen

So., 16.03.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Orsoy

So., 16.03.25 15:00 Uhr SV Millingen - OSC Rheinhausen

So., 16.03.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 16.03.25 15:00 Uhr SV Budberg II - SV Schwafheim

So., 16.03.25 15:30 Uhr Rumelner TV - Concordia Rheinberg

So., 16.03.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SSV Lüttingen

So., 16.03.25 15:30 Uhr TV Asberg - Büdericher SV

So., 16.03.25 15:30 Uhr SV Haesen-Hochheide - ESV Hohenbudberg

So., 16.03.25 15:30 Uhr SV Menzelen - FC Moers-Meerfeld



26. Spieltag

So., 23.03.25 15:00 Uhr SV Millingen - SV Menzelen

So., 23.03.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - TV Asberg

So., 23.03.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 23.03.25 15:00 Uhr SV Schwafheim - Rumelner TV

So., 23.03.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Budberg II

So., 23.03.25 15:00 Uhr SV Orsoy - FC Moers-Meerfeld

So., 23.03.25 15:00 Uhr FC Rumeln-Kaldenhausen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 23.03.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - VfB Homberg II

So., 23.03.25 15:30 Uhr OSC Rheinhausen - VfL Rheinhausen

So., 23.03.25 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Haesen-Hochheide

