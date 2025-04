Nickl und Memminger - Niederalteich verkündet zwei Zugänge

Angreifer Florian Nickl ist ein bestens ausgebildeter Fußballer, der in seiner Jugendzeit höherklassig bei der SpVgg GW Deggendorf und dem SV Schalding-Heining unterwegs war. Unter anderem kickte der 22-Jährige in der U15-Regionalliga sowie in der U17- und U19-Bayernliga, ehe er beim SV Schöfweg seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich sammelte. Für den Klub aus dem Landkreis Freyung-Grafenau bestritt der Neu-Niederalteicher bislang 58 Partien, in denen er 21 Scorer-Punkte (13 Tore, 8 Vorlagen) verbuchte. "Florian hat schon in der U19-Landesliga bei uns gespielt und kennt den Verein daher bestens. Er bringt viel Potenzial mit und soll im Sturmzentrum die Lücke schließen, die Marcel Müller hinterlassen wird", verrät SpVgg-Fußballboss Tobias Jakob.







Florian Memminger wurde beim SV Schöllnach groß und wechselte vor knapp drei Jahren zur DJK Neßlbach. Beim Kreisligisten entwickelte sich der 26-Jährige zu einer unumstrittenen Stammkraft in der Defensive. "Florian ist im Abwehrverbund flexibel einsetzbar, schnell und zweikampfstark. Er hat den Ehrgeiz, den nächsten Schritt in seiner fußballerischen Laufbahn zu machen und sich in der Bezirksliga zu etablieren", sagt Jakob, der in Kürze weitere Neuzugänge präsentieren kann. Trotz der namhaften Abgänge ist man im Niederalteicher Lager guter Dinge, weiter eine schlagkräftige Bezirksliga-Truppe stellen zu können. "Die Mannschaft wird ein anderes Gesicht haben, aber wir werden auch in der neuen Saison in der Lage sein, erfolgreich zu sein", ist Tobias Jakob überzeugt.