Nick Salihamidžić: „Mein Vater ist mein absolutes Idol“

Teampräsident, Kapitän und Scoring-Maschine: In der Kings League beweist Nick Salihamidžić sein Talent. – Foto: Privat

Gestern Twitter-Rebell und Bayern-Talent, heute Team-Präsident und Kapitän: Nick Salihamidžić geht eigene Wege im Fußball – gemeinsam mit Vater Hasan.

München – Er polarisiert. Gefärbte Haare, Nummer 7, auf dem Rücken „Brazzo Jr.“: Nick Salihamidžić. Bereits als junger Spieler beim FC Bayern München sorgt er immer wieder für Schlagzeilen. Untrennbar mit ihm verbunden: Sein Vater, Hasan Salihamidžić, eine Vereinsikone beim Rekordmeister. Er gewann mit dem FC Bayern München sowohl als Spieler als auch als Sportvorstand jeden Wettbewerb: die Bundesliga, den DFB-Pokal, die Champions League und den Weltpokal.

„Wenn die Leute ständig gegen deinen Vater schießen, nimmst du dir das zu Herzen.“ Nick Salihamidžić über die Kritik an Vater Hasan.

Als Sportboss war Hasan Salihamidžić oft umstritten. Kritiker bemängelten eine falsche Transferpolitik, hoch dotierte Verträge und unglückliche Trainer-Entscheidungen. Sein schlechter Ruf wurde ihm zum Verhängnis. Dazwischen funkte regelmäßig sein Teenager-Sohn. Nick machte mit Posts auf Twitter auf sich aufmerksam, indem er gegen Kritiker seines Vaters stichelte und sich anschließend in Kommentarspalten an ihnen abarbeitete. Teils beschützend, teils angriffslustig. Nick Salihamidžić half sein Nachname beim FC Bayern nicht immer „Es hat mich genervt, dass ihn Leute durch den Dreck ziehen wollten“, sagt sein Sohn Nick rückblickend, der inzwischen den Großteil seiner Posts gelöscht hat. Besonders eine Petition ärgerte ihn damals, als Fans einen Rauswurf seines Vaters beim FC Bayern forderten. „Wenn die Leute ständig gegen deinen Vater schießen, nimmst du dir das zu Herzen. Innerlich hat mich die Kritik aber kaltgelassen, weil mein Vater mir immer gesagt hat, wie es wirklich war.“

Die Deutsche Meisterschaft 2006 feierte Hasan Salihamidžić mit seinem Sohn Nick auf dem Rasen. – Foto: Imago/Sven Simon

Die Beziehung zu Vater Hasan beschreibt Nick ohnehin als unzertrennlich. Während andere Söhne bekannter Väter versuchen, dem großen Druck zu entfliehen, genießt Nick den Schatten seines Vaters: „Er ist mein absolutes Idol. Menschlich und sportlich. Ohne meinen Vater wäre ich heute nicht da, wo ich bin.“ Sportlich war der Nachname Fluch und Segen zugleich. Nick begann das Fußballspielen in Italien, als Hasan bei Juventus spielte. Im Anschluss folgte er seinem Vater. Erst in die Nähe von Wolfsburg, später nach München. Dort zog es ihn über die SpVgg Unterhaching zum FC Bayern. Sein Nachname half ihm dabei nicht immer. „Ich hätte mir damals mehr Zeit geben sollen und Regionalliga spielen müssen.“ Nick Salihamidžić über seine Karriere beim FC Bayern München. Gute Spiele seien ohnehin Pflicht in Nachwuchsleistungszentren, nach schlechten Spielen stehe man aber mehr im Fokus. Da hieße es schnell mal: „Der spielt nur wegen seines Vaters bei Bayern.“

Trotzdem setzte sich Nick Salihamidžić beim Rekordmeister lange durch, spielte mit Shootingstars wie Aleksandar Pavlović oder Kenan Yildiz und unterschrieb einen Profi-Vertrag. Seine Zelte am Campus brach er dennoch früh ab. „Ein Fehler“, wie er heute gesteht. „Ich hätte mir damals mehr Zeit geben sollen und Regionalliga spielen müssen.“ Nick Salihamidžić arbeitet jetzt Seite an Seite mit Vater Hasan in der Kings League Stattdessen peilte Nick Salihamidžić im Ausland den Durchbruch an: Eine Kurzleihe bei Thomas-Müller-Klub Vancouver, ein erfolgloser Versuch in Italien und geplatzte Wechsel prägten seine frühe Karriere, ehe die Vertragsauflösung beim FC Bayern erfolgte. Trotz Anfragen von Profi-Klubs entschied sich Nick Salihamidžić im Jahr 2024 für das Ende der normalen Fußballer-Karriere und für eine neue Herausforderung. Gemeinsam mit Vater Hasan heuerte Nick Salihamidžić in der Kings League an. Eine Entertainment-Kleinfeldliga, die über Social Media und Twitch versucht, ein junges Publikum abzuholen. Statt elf gegen elf spielt Salihamidžić jetzt sieben gegen sieben. Dem Naturrasen auf dem Großfeld zieht er nun schwarzen Kunstrasen in der Halle vor. Kings League für Nick Salihamidžić eine zweite Chance im Fußball Gemeinsam führt das Vater-Sohn-Gespann die Mannschaft „No Rules FC“. Der Kleinfeld-Fußball ist für Nick Salihamidžić eine Leidenschaft. „Du hast viel mehr Ballaktionen, brauchst mehr Technik und hast ständig Eins-gegen-Eins-Situationen“, schwärmt der 22-Jährige. Seit Jahren spielt er mit Münchner Amateuren auf Kleinfeld. Früher ein Hobby, jetzt sein Beruf.

Nick Salihamidžić spielte im Kings World Cup Nations im Januar 2025 für Deutschland. – Foto: Imago/Tommaso Berardi/IPA Sport