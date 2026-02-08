Nick Neca bleibt dem VfR Neumünster treu

Nick Neca (VfR Neumünster) klärt vor Marvin Ehlert (PSV Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich

Der Abwehrspieler Nick Neca hat seinen Vertrag beim Oberligisten VfR Neumünster verlängert und geht damit in seine mittlerweile dritte Saison an der Schwale. Mit großer Freude verkündete der Klub, dass der 27-jährige Innenverteidiger auch in der Saison 2025/26 das lila-weiße Trikot überstreifen wird.

Neca, der ursprünglich aus Lübeck stammt und seit Sommer 2023 für den VfR aktiv ist, gehört zu den erfahrenen Stützen in der Defensive. Seine Präsenz in der Abwehr als Innenverteidiger oder auf auf der defensiven Außenbahn und seine körperliche Robustheit sind gerade in der Oberliga Schleswig-Holstein von großer Bedeutung für die Rasensportler.

Nick Neca überragt nicht nur als „Riese“

Seit seinem Wechsel nach Neumünster kam Neca regelmäßig zum Einsatz und etablierte sich als zentraler Abwehrspieler. Mit 1,99 m Körpergröße und beidfüßiger Veranlagung bringt er sowohl bei hohen Bällen als auch im Spielaufbau eine wertvolle Komponente ein. Neca ist neben Kastriot Alija der zweite VfR-Kicker der bisher in allen 16 Saisonspielen dabei war. Das unterstreicht Necas bedeutung für das Team.