Nick Helmus lässt Pfalzdorf jubeln Das Nachbarschaftsduell der Bezirksliga gewinnt die Alemannia mit 2:1 gegen die SGE Bedburg-Hau. So reagieren die beiden Trainer auf den Spielausgang.

Nick Helmus entschied die Partie für die Pfalzdorfer. – Foto: Stefan Klümpen

Alemannia Pfalzdorf kann im Abstiegskampf der Bezirksliga etwas durchatmen. Im Heimspiel gegen die SGE Bedburg-Hau drehte das Team von Trainer Raphael Erps einen Halbzeitrückstand und gewann am Ende mit 2:1 (0:1). Nach Saisonsieg Nummer sechs hat die Alemannia 23 Punkte auf dem Konto und sich etwas von der Abstiegszone abgesetzt.

SGE vor der Pause stärker Der erste Durchgang ging dabei noch klar an die Gäste aus Bedburg-Hau. Die SGE erwischte den besseren Start und ging früh in Führung. In der sechsten Minute kombinierte sich der Tabellenneunte aus der eigenen Hälfte nach vorne. Nach einem Doppelpass mit Nick Helmus konnte Pascal Puff auf 1:0 stellen. In der Folge verpasste das Team von Bernard Alijaj jedoch die Gelegenheit, die Führung auszubauen. „Es hätte zur Pause 2:0 stehen können. Wir haben genauso gespielt, wie wir uns das vorgenommen hatten, waren aggressiv und haben den Gegner hoch angelaufen“, sagte der SGE-Coach. Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gäste ein anderes Gesicht – und wurden prompt mit dem Ausgleichstreffer bestraft.

Christian Emmers stellte nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff auf 1:1 (47.). Die Vorlage lieferte Dominik Saat. Im weiteren Verlauf des zweiten Durchgangs war die Alemannia das spielbestimmende Team. Ein weiterer Treffer wollte jedoch lange nicht fallen. Erst Abseits, dann doch das 2:1 Nachdem ein vermeintlicher Treffer von Lars Völpert wegen einer Abseitsstellung wieder einkassiert worden war, sorgte Nick Helmus in der 89. Minute schließlich für die Erlösung: Nach Vorarbeit von Luca Stratemann legte sich Helmus den Ball an der Strafraumkante auf seinen schwachen linken Fuß und schlenzte das Spielgerät zum 2:1-Endstand in den Winkel.