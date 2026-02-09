Nick Helmus lässt Pfalzdorf jubeln

Alemannia Pfalzdorf kann im Abstiegskampf der Bezirksliga etwas durchatmen. Im Heimspiel gegen die SGE Bedburg-Hau drehte das Team von Trainer Raphael Erps einen Halbzeitrückstand und gewann am Ende mit 2:1 (0:1). Nach Saisonsieg Nummer sechs hat die Alemannia 23 Punkte auf dem Konto und sich etwas von der Abstiegszone abgesetzt.
Der erste Durchgang ging dabei noch klar an die Gäste aus Bedburg-Hau. Die SGE erwischte den besseren Start und ging früh in Führung. In der sechsten Minute kombinierte sich der Tabellenneunte aus der eigenen Hälfte nach vorne. Nach einem Doppelpass mit Nick Helmus konnte Pascal Puff auf 1:0 stellen. In der Folge verpasste das Team von Bernard Alijaj jedoch die Gelegenheit, die Führung auszubauen. „Es hätte zur Pause 2:0 stehen können. Wir haben genauso gespielt, wie wir uns das vorgenommen hatten, waren aggressiv und haben den Gegner hoch angelaufen“, sagte der SGE-Coach.
Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gäste ein anderes Gesicht – und wurden prompt mit dem Ausgleichstreffer bestraft.
Christian Emmers stellte nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff auf 1:1 (47.). Die Vorlage lieferte Dominik Saat. Im weiteren Verlauf des zweiten Durchgangs war die Alemannia das spielbestimmende Team. Ein weiterer Treffer wollte jedoch lange nicht fallen.
Nachdem ein vermeintlicher Treffer von Lars Völpert wegen einer Abseitsstellung wieder einkassiert worden war, sorgte Nick Helmus in der 89. Minute schließlich für die Erlösung: Nach Vorarbeit von Luca Stratemann legte sich Helmus den Ball an der Strafraumkante auf seinen schwachen linken Fuß und schlenzte das Spielgerät zum 2:1-Endstand in den Winkel.
„Natürlich ist es immer ein bisschen glücklich, wenn man so spät den Siegtreffer erzielt, aber am Ende haben wir verdient gewonnen“, sagte Raphael Erps, der in der Halbzeitpause augenscheinlich die richtigen Worte gefunden hatte. „Nach der Pause waren wir komplett überlegen“, so der Pfalzdorfer Trainer. Sein Kollege Bernard Alijaj haderte damit, dass sein Team wieder in alte Muster verfallen war: „Eine gute Halbzeit reicht in dieser Liga nicht. Das haben wir schon letzte Woche gegen Twisteden gesehen. Die Niederlage geht in Ordnung.“
Alemannia Pfalzdorf: Eckermann – Janßen, Hoffmann (90.+3 Rothemel), van Baal (76. Renkens), Stratemann, Helmus (90.+1 Eikemper), Emmers, Völpert, Lorenz (46. Saat), Mildenberger, Urbanek.
SGE Bedburg-Hau: N. Puff – P. Puff (85. Diedenhofen), Pohle (67. Kersten), Deckers, Helmus, Panke (80. Ngesang), Rode, Hoenselaar (76. Elsmann), Tekaat, Claaßen, Schümmer.