Nick Gutmann kommt zurück nach Norderstedt Gutmann unterschreibt bis 2024.

Der 26-jährige, der die vergangenen 18 Monate für die University Of Kentucky Wildcats in der US-College-Liga spielte, soll die durch den Wechsel von Elias Saad freigewordene Stelle im Kader übernehmen und für ordentlich Wirbel auf der Außenbahn sorgen. "Die Zeit im Collegefußball hat ihn sicherlich noch einmal wachsen lassen und seine Statistik in der gerade abgelaufenen Saison ist überragend", so Smith. In der vergangenen Saison traf Gutmann für die Wildcats fünf Mal und bereitete 19 Tore vor.

Trainer Olufemi Smith freut sich über den Rückkehrer. "Nick ist ein schneller, trickreicher und torgefährlicher Offensivspieler und erfüllt genau die Qualitäten, die wir gesucht haben. Dazu ist er noch ein absolut positiver Charakter, der auch in der Mannschaft immer ein hohes Ansehen genossen hat und sicher auch von Beginn an wieder genießen wird."

Der gebürtige Bremer spielte bereits in der Saison 2020/2021 in Norderstedt, machte aber auf Grund des Corona-bedingten Saisonabbruchs tatsächlich nur 14 Spiele für die Eintracht. Dementsprechend sieht er seine Mission noch nicht als beendet an. "Ich freue mich, wieder zurück in Norderstedt zu sein und kann es nicht abwarten, auf dem Platz mit den Jungs zu kicken. Ich kenne noch sehr viele Jungs aus meiner Zeit vor der USA und weiß deshalb genau, dass ich mich hier wohlfühlen werden", brennt Gutmann schon jetzt auf den Vorbereitungsstart und schickt noch einen Gruß an seinen Bald-Wieder-Trainer hinterher. "Femi hat sich sehr bemüht und war ein wichtiger Faktor für meine Rückkehr."

Obwohl Gutmann nur ein Jahr für Norderstedt spielte, qualifizierte er sich mit der Mannschaft in dieser Zeit gleich zwei Mal für den DFB-Pokal, nachdem die Pokalsaison 2019/2020 erst nach dem 01.07.2020 zu Ende gespielt werden konnte. Da aller guten Dinge drei sind, hofft Norderstedt natürlich, dass Gutmann die Quote auch in dieser Saison aufrecht erhalten kann.