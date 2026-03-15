Nick Ernst schießt Broekhuysen an die Spitze: Rhede verliert Topspiel

Spieltag 22 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Die Sportfreunde Broekhuysen empfangen den VfL Rhede zum großen Kampf um die Tabellenspitze. Der Sieger legt im Meisterschaftsrennen vor. Schon am Freitag geht es im Tabellenkeller zwischen Viktoria Goch II und TuS Xanten zur Sache.
Kurz vor der Pause nutzten die Gastgeber jedoch eine Standardsituation zur Führung: Nils Lachmann traf nach einer Ecke von Noah Christian Thier zum 1:0 (45.).Rhede reagierte nach dem Seitenwechsel und kam durch einen Strafstoß zurück ins Spiel. Noah Paß verwandelte vom Punkt zum 1:1 (61.), nachdem Leon Peun im Strafraum zu ungestüm eingegriffen hatte. Die Entscheidung fiel schließlich in der Schlussphase. Der eingewechselte Nick Maurice Ernst traf nach einem flachen Zuspiel von Norman Schmitz zum 2:1 (83.) und sorgte damit für großen Jubel bei den Gastgebern, die den Vorsprung sicher über die Zeit brachten.
Durch den Sieg zieht Broekhuysen mit nun 61 Punkten am VfL Rhede vorbei und übernimmt die Tabellenführung. Allerdings bleibt das Titelrennen offen: Rhede hatte das Hinspiel mit 2:0 gewonnen und besitzt damit den direkten Vergleich. Ein Faktor, der im Saisonfinale bei möglicher Punktgleichheit noch entscheidend werden könnte.
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Haldern - Viktoria Goch II
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Rindern - Alemannia Pfalzdorf
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Borussia Veen
So., 22.03.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TuS Xanten
So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Weeze - TuS Stenern
So., 22.03.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Westfalia Anholt
So., 22.03.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Sportfreunde Broekhuysen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - DJK Twisteden
So., 22.03.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV 08/29 Friedrichsfeld
25. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Westfalia Anholt - Hamminkelner SV
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SGE Bedburg-Hau
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Rindern
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Stenern - Kevelaerer SV
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TSV Weeze
So., 29.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Haldern
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - VfL Rhede
So., 29.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 29.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Sportfreunde 97/30 Lowick