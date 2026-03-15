 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Nick Ernst schießt Broekhuysen an die Spitze: Rhede verliert Topspiel

Bezirksliga 4: Sportfreunde Broekhuysen gewinnen das Topspiel gegen VfL Rhede und übernehmen die Tabellenführung. Nick Ernst trifft spät zum 2:1, Rhede behält aber den direkten Vergleich.

von André Nückel · Heute, 17:05 Uhr · 0 Leser
Traf zum Sieg: Nick Ernst.
Traf zum Sieg: Nick Ernst. – Foto: Janine Gödiker

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Bezirksliga 4
SF Lowick
Kevelaer
Broekhuysen
SGE B.-Hau

Spieltag 22 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Die Sportfreunde Broekhuysen empfangen den VfL Rhede zum großen Kampf um die Tabellenspitze. Der Sieger legt im Meisterschaftsrennen vor. Schon am Freitag geht es im Tabellenkeller zwischen Viktoria Goch II und TuS Xanten zur Sache.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

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Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
2
1
Abpfiff
Das Topspiel der Bezirksliga 4 hat das Titelrennen noch einmal deutlich zugespitzt: Sportfreunde Broekhuysen setzten sich vor heimischer Kulisse mit 2:1 gegen den bisherigen Tabellenführer VfL Rhede durch und übernahmen damit die Spitze.

Kurz vor der Pause nutzten die Gastgeber jedoch eine Standardsituation zur Führung: Nils Lachmann traf nach einer Ecke von Noah Christian Thier zum 1:0 (45.).Rhede reagierte nach dem Seitenwechsel und kam durch einen Strafstoß zurück ins Spiel. Noah Paß verwandelte vom Punkt zum 1:1 (61.), nachdem Leon Peun im Strafraum zu ungestüm eingegriffen hatte. Die Entscheidung fiel schließlich in der Schlussphase. Der eingewechselte Nick Maurice Ernst traf nach einem flachen Zuspiel von Norman Schmitz zum 2:1 (83.) und sorgte damit für großen Jubel bei den Gastgebern, die den Vorsprung sicher über die Zeit brachten.

Durch den Sieg zieht Broekhuysen mit nun 61 Punkten am VfL Rhede vorbei und übernimmt die Tabellenführung. Allerdings bleibt das Titelrennen offen: Rhede hatte das Hinspiel mit 2:0 gewonnen und besitzt damit den direkten Vergleich. Ein Faktor, der im Saisonfinale bei möglicher Punktgleichheit noch entscheidend werden könnte.

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
2
2
Abpfiff
Im Kellerduell der Bezirksliga 4 trennten sich Viktoria Goch II und der TuS Xanten mit 2:2 – ein Ergebnis, das beiden Teams im engen Tabellenkeller nur bedingt hilft. Die Gäste gingen durch Gerrit Jenowsky nach einer halben Stunde in Führung (30.), doch kurz vor der Pause glich Marvin Gisberts aus (45.). Nach dem Seitenwechsel legte Xanten erneut vor: Christopher Kimbakidila traf zum 2:1 (55.), die Hausherren hielten jedoch dagegen und kamen durch Marvin Kürbs zum Ausgleich und Endstand (75.). In der Tabelle bleibt die Situation damit weiter eng: Viktoria Goch II bleibt mit 24 Punkten auf einem Abstiegsplatz, TuS Xanten hat aber nur kaum einen größeren Vorsprung.

Die weiteren Partien am Sonntag

Heute, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
1
2
Spieltext Pfalzdorf - Hamminkeln

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
0
2
Abpfiff
+Video
Spieltext Anholt - Kevelaer

Heute, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
2
4
Abpfiff
Spieltext SV Friedrich - TSV Weeze

Heute, 15:30 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
0
1
Abpfiff
Spieltext TuS Stenern - SGE B.-Hau

Heute, 15:30 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
0
2
Abpfiff
Spieltext SV Haldern - BW Dingden II

Heute, 15:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
3
0
Abpfiff
Spieltext Veen - SF Lowick

Heute, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
3
0
Abpfiff
Spieltext Twisteden - SV Rindern

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Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Haldern - Viktoria Goch II
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Rindern - Alemannia Pfalzdorf
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Borussia Veen
So., 22.03.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TuS Xanten
So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Weeze - TuS Stenern
So., 22.03.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Westfalia Anholt
So., 22.03.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Sportfreunde Broekhuysen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - DJK Twisteden
So., 22.03.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV 08/29 Friedrichsfeld

25. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Westfalia Anholt - Hamminkelner SV
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SGE Bedburg-Hau
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Rindern
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Stenern - Kevelaerer SV
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TSV Weeze
So., 29.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Haldern
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - VfL Rhede
So., 29.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 29.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Sportfreunde 97/30 Lowick

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