Nick Ernst schießt Broekhuysen an die Spitze: Rhede verliert Topspiel

Traf zum Sieg: Nick Ernst. – Foto: Janine Gödiker

Spieltag 22 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Die Sportfreunde Broekhuysen empfangen den VfL Rhede zum großen Kampf um die Tabellenspitze. Der Sieger legt im Meisterschaftsrennen vor. Schon am Freitag geht es im Tabellenkeller zwischen Viktoria Goch II und TuS Xanten zur Sache.

Das Topspiel der Bezirksliga 4 hat das Titelrennen noch einmal deutlich zugespitzt: Sportfreunde Broekhuysen setzten sich vor heimischer Kulisse mit 2:1 gegen den bisherigen Tabellenführer VfL Rhede durch und übernahmen damit die Spitze. Kurz vor der Pause nutzten die Gastgeber jedoch eine Standardsituation zur Führung: Nils Lachmann traf nach einer Ecke von Noah Christian Thier zum 1:0 (45.).Rhede reagierte nach dem Seitenwechsel und kam durch einen Strafstoß zurück ins Spiel. Noah Paß verwandelte vom Punkt zum 1:1 (61.), nachdem Leon Peun im Strafraum zu ungestüm eingegriffen hatte. Die Entscheidung fiel schließlich in der Schlussphase. Der eingewechselte Nick Maurice Ernst traf nach einem flachen Zuspiel von Norman Schmitz zum 2:1 (83.) und sorgte damit für großen Jubel bei den Gastgebern, die den Vorsprung sicher über die Zeit brachten.

Durch den Sieg zieht Broekhuysen mit nun 61 Punkten am VfL Rhede vorbei und übernimmt die Tabellenführung. Allerdings bleibt das Titelrennen offen: Rhede hatte das Hinspiel mit 2:0 gewonnen und besitzt damit den direkten Vergleich. Ein Faktor, der im Saisonfinale bei möglicher Punktgleichheit noch entscheidend werden könnte.

Im Kellerduell der Bezirksliga 4 trennten sich Viktoria Goch II und der TuS Xanten mit 2:2 – ein Ergebnis, das beiden Teams im engen Tabellenkeller nur bedingt hilft. Die Gäste gingen durch Gerrit Jenowsky nach einer halben Stunde in Führung (30.), doch kurz vor der Pause glich Marvin Gisberts aus (45.). Nach dem Seitenwechsel legte Xanten erneut vor: Christopher Kimbakidila traf zum 2:1 (55.), die Hausherren hielten jedoch dagegen und kamen durch Marvin Kürbs zum Ausgleich und Endstand (75.). In der Tabelle bleibt die Situation damit weiter eng: Viktoria Goch II bleibt mit 24 Punkten auf einem Abstiegsplatz, TuS Xanten hat aber nur kaum einen größeren Vorsprung. Die weiteren Partien am Sonntag Heute, 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf Hamminkelner SV Hamminkeln 1 2 Spieltext Pfalzdorf - Hamminkeln

Spieltext Anholt - Kevelaer

Spieltext SV Friedrich - TSV Weeze

Spieltext TuS Stenern - SGE B.-Hau

Spieltext SV Haldern - BW Dingden II

Spieltext Veen - SF Lowick

Spieltext Twisteden - SV Rindern

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Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Haldern - Viktoria Goch II

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Rindern - Alemannia Pfalzdorf

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Borussia Veen

So., 22.03.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TuS Xanten

So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Weeze - TuS Stenern

So., 22.03.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Westfalia Anholt

So., 22.03.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Sportfreunde Broekhuysen

So., 22.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - DJK Twisteden

So., 22.03.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV 08/29 Friedrichsfeld



25. Spieltag

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Westfalia Anholt - Hamminkelner SV

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SGE Bedburg-Hau

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Rindern

So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Stenern - Kevelaerer SV

So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TSV Weeze

So., 29.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Haldern

So., 29.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - VfL Rhede

So., 29.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 29.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Sportfreunde 97/30 Lowick