Nichts zu verlieren: TSV Otterfing trifft auf Spitzenreiter Markt Schwaben

Am Mittwoch steht ein Spitzenspiel für den TSV Otterfing an. Die Blasco-Elf muss auswärts beim Bezirksliga-Spitzenreiter FC Markt Schwaben ran.

Ohne Druck können die Fußballerinnen des TSV Otterfing heute Abend zum Nachholspiel beim FC Markt Schwaben reisen. Während Otterfing in der Bezirksliga 1 um den Klassenerhalt zittern muss, stehen die Gastgeberinnen auf Tabellenplatz eins und haben den Aufstieg vor Augen. Zu verlieren hat der TSV also nichts, wenn die Partie um 19.30 Uhr in Markt Schwaben angepfiffen wird.