„Nichts zu verlieren“ gegen den Spitzenreiter

Am Ende musste Trainer Jurascheck aufgrund der Personalsorgen selbst noch ran und erlebte die Niederlage in Bad Tennstedt auf dem Platz und nicht an der Seitenlinie. – Foto: Ronny Krähmer

Während die Gäste aus der Landeshauptstadt weiterhin im oberen Tabellenbereich der Landesklasse Staffel 2 Thüringen unterwegs sind, steckt Union Mühlhausen mitten in einer komplizierten Rückrunde. Der personelle Umbruch im Winter hat seine Spuren hinterlassen: Die Mannschaft ist mittlerweile auf Rang neun abgerutscht, in der Formtabelle findet sich Union sogar im hinteren Bereich wieder.

Besonders das vergangene Spiel in Bad Tennstedt war für Trainer Toni Jurascheck nur schwer zu verdauen. „Das letzte Spiel war eine Katastrophe von uns allen, das wissen wir. So können und dürfen wir nicht auftreten“, findet der Coach deutliche Worte. Allerdings kamen am Wochenende mehrere Probleme zusammen. „Wir hatten elf funktionsfähige Spieler. Dann hat sich beim Aufwärmen noch einer verletzt, sodass wir noch vor dem Anpfiff umstellen mussten. Es war einfach ein rabenschwarzer Tag.“

Die Situation kommt für die Mühlhäuser nicht völlig überraschend. Intern habe man schon vor der Winterpause gewusst, dass die Rückrunde alles andere als einfach wird. „Wir wussten alle, dass es nicht leicht wird. Aber wir zerbrechen daran jetzt nicht“, stellt Jurascheck klar. „Wir werden weitermachen – für uns und für den Verein.“

Auch personell bleibt die Lage angespannt. „Aktuell sieht es nicht so rosig aus. Vielleicht bekomme ich von ein, zwei Jungs grünes Licht fürs Wochenende, aber sicher nicht von Anfang an.“ Das Ziel ist deshalb zunächst ein anderes: Schritt für Schritt zurück in die Spur. „Wir müssen jetzt Woche für Woche gemeinsam daran arbeiten, endlich den ersten Sieg in der Rückrunde einzufahren.“

Ausgerechnet jetzt kommt mit dem FC Erfurt Nord eines der stärksten Teams der Liga nach Mühlhausen. Für Jurascheck muss das aber kein Nachteil sein. „Mit dem Tabellenführer kommt vielleicht genau der richtige Gegner. Wir haben eh nichts zu verlieren“, sagt der Trainer – und richtet zugleich ein großes Lob an seine verbliebenen Spieler. „Alle, die da sind und dageblieben sind, vor denen ziehe ich den Hut. Die Jungs dürfen Fehler machen und haben meine volle Rückendeckung. Da kommen wir nur gemeinsam raus.“



Die Gäste aus Erfurt reisen nach einer ungewohnten Erfahrung an: Am vergangenen Wochenende kassierte die Mannschaft erstmals seit Oktober wieder eine Niederlage. Trainer Rico Methfessel nimmt die Pleite allerdings mit einer Mischung aus Ehrlichkeit und Humor. „Eine Niederlage tut natürlich immer weh – egal ob im Spiel, im Training oder sogar bei mir zu Hause beim Brettspiel“, sagt er schmunzelnd. Sportlich ordnet er die Partie nüchtern ein: „Es hat sich eher wie ein klassisches 0:0 angefühlt. Wir haben zwei Fehler gemacht, die der Gegner gnadenlos ausgenutzt hat. Dazu sind wir insgesamt nicht so richtig in unseren Rhythmus gekommen.“

„Wer denkt, das wird locker, liegt komplett daneben“

Dass Mühlhausen aktuell im Tabellenmittelfeld steht, bedeutet für Methfessel jedoch keineswegs, dass die Partie ein Selbstläufer wird. „Mühlhausen ist für mich eine absolute Überraschungstüte. Wer denkt, dass das eine lockere Aufgabe wird, liegt komplett daneben“, warnt der Coach. Sein Team wolle das Spiel daher mit der nötigen Ernsthaftigkeit angehen. „Wir behandeln jeden Gegner gleich, mit vollem Respekt. Am Ende geht es darum, unseren Matchplan auf den Platz zu bringen und unsere Leistung abzurufen.“



Die Rollen scheinen vor dem Spiel verteilt: Erfurt Nord reist als Favorit an, während Mühlhausen nach schwierigen Wochen wieder ein Lebenszeichen senden möchte. Doch gerade solche Konstellationen sorgen in der Landesklasse nicht selten für Überraschungen. Und genau darauf hofft man in Mühlhausen – mit einer Mannschaft, die aktuell zwar personell gebeutelt ist, aber den Kampf noch lange nicht aufgegeben hat.