Nichts zu Verlieren: Für Rurdorf steht das „Finale" an

Der FC Rurdorf steht vor einem großen Spiel – Foto: Chris Reuters

Am kommenden Mittwochabend steht für den FC Rurdorf das Viertelfinale des Kreispokals an. Auswärts geht es gegen den A-Ligisten aus Frenz. Der Sieger des Spiels steht im Halbfinale und löst damit auch das Ticket für den Mittelrheinpokal.

Außenseiter aber nicht Chancenlos

Trotz der Rollenverteilung herrscht im Lager der Rurdorfer eine Mischung aus Respekt und gesundem Selbstvertrauen. Die Vorfreude bei Trainer Yannic Schönen und seinem Team ist riesig. „Für uns ist es schon wie ein Finale, da wir uns für den Mittelrheinpokal qualifizieren können. Für uns wäre das einzigartig", betont der Coach die Wichtigkeit des Spiels. Zwar sieht er sein Team als „klaren Außenseiter", blickt aber dennoch optimistisch auf den Mittwoch: „Wir treffen auch einen erfahrenen Gegner mit vielen guten Spielern, die im März gut gepunktet haben. Aber wir sehen auch Chancen für uns. Wir haben die Pokal-Saison vom ersten Spiel an sehr ernst genommen, haben nichts zu verlieren und sind sehr selbstbewusst."

Die aktuelle Form in der Liga zeigt, dass der FC gut drauf ist. In der Kreisliga B ist das Team Tabellenführer, was für den nötigen Rückenwind sorgt. „Wir sind hochmotiviert und sehen eine große Chance", so Schönen abschließend. Die Zuschauer dürfen sich auf einen leidenschaftlichen Pokalfight freuen, bei dem Außenseiter alles in die Waagschale werfen wird.