Nichts zu holen in Wangen

Leider startete die Partie nicht zugunsten unserer SGM und die Hausherren konnten nach 12 Minuten mit 1:0 in Führung gehen.

Am vergangenen Sonntag ging es für Team 1 auswärts zum FC Wangen II. Nachdem die SGM die Woche zuvor das letzte Heimspiel in Beuren mit 4:2 gewinnen konnte, war das Ziel auch auswärts die nächsten 3 Punkte einzufahren.

Danach lief das Spiel etwas vor sich hin und beide Teams konnten sich Chancen erarbeiten. Leider konnte der FC Wangen kurz vor der Halbzeit noch auf 2:0 erhöhen.

Die zweite Hälfte startete mit einem Dreifachwechsel unserer SGM.

Trotz vereinzelter Chancen brachten die Gäste keinen Anschlusstreffer über die Linie, anders als die Heimmannschaft, die in Minute 79 noch auf 3:0 stellen konnte.

Zwar schwächte sich Wangen in Minute 81 nochmals durch eine Gelb-Rote Karte selbst, doch die SGM konnte dies nicht mehr nutzen. In der Nachspielzeit wurde nach einem Konter noch der 4:0 Endstand verwandelt.

Alles in allem ein eher magerer Auftritt unserer SGM, die nun am Sonntag gegen Lindau einiges besser machen sollte.

Bericht von Konsti Detki, SGM Beuren/Rohrdorf