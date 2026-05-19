Nichts zu holen in Wagenstadt

Bei angenehmen Bedingungen entwickelte sich von Beginn an eine Partie mit ordentlichem Tempo von beiden Seiten. NoWa versuchte den Gegner früh anzulaufen und unter Druck zu setzen, WaKo behielt aber die Ruhe und ließ den Ball gut laufen. Nach 14 Minuten gab es die erste große Torchance der Partie durch die Gäste. Die SG W/K presste die Hausherren an deren Strafraum. Leibold bekam den Ball und umkurvte den Keeper. Aus schwierigem Winkel konnte er den Ball dann nur in den 5er bringen, wo Bürkin ungünstig stand und mit der Hacke versuchte, die Situation nochmal gefährlich zu machen. Es gab jedoch keinen Abnehmer im Zentrum. In der Folge begegneten sich die Teams auf Augenhöhe und es gab teilweise ein munteres Hin und Her. Kurz vor der Halbzeit hatte die SG NoWa ihre beste Phase. Zunächst konnte Beck noch einen Gegentreffer in einer Kontersituation verhindern, als er sich nach einem langen Ball allein gegen 3 Gegenspieler befand und die Situation mit vollem Risiko weit vor dem Strafraum entschärfte. Doch schon in der nächsten Aktion klingelte es. Lenßen führte links am Sechzehner nahe der Grundlinie den Ball und schlenzte ihn mit viel Gefühl in den langen Winkel (42.). Direkt mit dem nächsten Angriff erhöhte Scheerer nach einem Fehler im Spielaufbau auf 2:0. Beinahe hätte Lenßen einen weiteren Treffer erzielt, doch bei seinem abgefälschten Fernschuss war Beck zur Stelle.

In der Halbzeit wurde es laut bei den Gästen, Coach Gleichauf war nicht zufrieden mit der Leistung seiner Männer. Die Ansprache wirkte zunächst nicht, denn kurz nach Wiederanpfiff erhöhte NoWa mit einem Traumtor auf 3:0. Levis nahm unbedrängt einen Eckball volley und versenkte ihn unter der Latte (50.). Die SG W/K ließ die Köpfe aber nicht hängen, sondern sie präsentierte sich anschließend von ihrer starken Seite. In der 53. Minute gelang der Anschlusstreffer nach einem Konter. Nopper bekam rechts ein langes Zuspiel und sah den mitgelaufenen und ungedeckten Herter, der gegen die Laufrichtung des Keepers einschob. Nur 2 Minuten später waren die beiden wieder an einem Angriff beteiligt. Dieses Mal war Herter nach einer weiten Flanke von Hodel links mit dem Ball unterwegs und bediente Nopper im Zentrum. Die Gäste-Fans wollten schon jubeln, doch Fuchs parierte den Abschluss aus kurzer Distanz mit dem Fuß. Kurz darauf hatte nochmals Herter mit einem Flachschuss auf das kurze Eck eine gute Möglichkeit, Fuchs entschärfte allerdings auch diese. Das Spiel war fortan ein offener Schlagabtausch, in dem beide Seiten immer wieder gefährlich wurden. In der 68. Minute hielten Beck mit einem Reflex und Bürkin auf der Linie die SG WK bei einer Doppelchance von Enghauser im Spiel. Die Hausherren erhöhten zum Ende der Partie nochmal den Druck und so fiel die Entscheidung in der 80. Minute. Gärtner fing einen Pass im Spielaufbau ab und erzielte mit etwas Glück das Tor zum 4:1 Endstand.