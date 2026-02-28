Nichts zu holen in Trier! SG Sonnenhof Großaspach unterliegt mit 0:2

Mit zwei Änderungen in der Anfangsformation im Vergleich zum 2:1-Heimsieg am vergangenen Mittwoch - Michael Kleinschrodt und Luka Janes ersetzten Niklas Pollex und Volkan Celiktas - startete der Dorfklub hinein in die Partie des 22. Spieltages. Doch die Hausherren waren es, die den besseren Start erwischten und den aktiveren Part in der Spielgestaltung übernahmen. Die erste Duftmarke setzte Jannis Held nach elf Minuten, als er sich über die rechte Seite stark durchgesetzt hatte, aber mit seinem Abschluss aus kurzer Distanz noch am rechten Außenpfosten scheiterte.

Mehr Glück hatte dann Sinan Tekerci in der 19. Spielminute: Nach einem Lupfer von Sven König hinter die Abwehrkette der SG, nahm Tekerci den Ball gekonnt mit und beförderte diesen anschließend per technisch feinem Heber ins Netz zur Führung für die Eintracht. Zwar wurde die Elf von Coach Pascal Reinhardt mit zunehmender Spieldauer präsenter, doch die Gastgeber hatten weiterhin die besseren Möglichkeiten. Kurz vor der Pause hatte die SG dann erneut Glück, dass Hokon Sossah mit seinem Schuss nach flacher Hereingabe von links ebenfalls am Torpfosten scheiterte (40.).

Mert Tasdelen war es dann, der die beste Chance und zugleich den Ausgleichstreffer zugunsten der SG quasi mit dem Pausenpfiff auf dem Fuß hatte. Doch Radomir Novakovic im Tor der SVE war zur Stelle und konnte glänzend gegen den wuchtigen Abschluss des Aspacher Linksaußen parieren (45.+1). Somit blieb es bei der knappen 1:0-Pausenführung aus Sicht der Trierer.

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich die Partie dann etwas zerfahren. Viele Zweikämpfe und Fouls auf beiden Seiten prägten das Spielgeschehen und sorgten zunächst für wenig Spielfluss. Reule hielt die SG anschließend noch im Spiel, als er den Heber von Sven König aus spitzem Winkel noch von der Torlinie kratzte (69.).

Doch die verbleibenden 20 Minuten sollten dann den Schwaben gehören, die den Druck auf das Gehäuse der Eintracht nochmal erhöhten. Die beste Chance des Tages hatte der eingewechselte Niklas Pollex, der vom ebenfalls eingewechselten Lukas Stoppel über die rechte Außenbahn im Zentrum schließlich wunderbar in Szene gesetzt wurde. Doch die Direktabnahme von Pollex verfehlte das Tor schließlich um Zentimeter (78.).

Und es kam wie es kommen musste: Mit der letzten Aktion in Form einer hohen Hereingabe der SG in die Trierer Box nutzte der SVE diese nochmal als Ballgewinn sowie anschließenden Konter. Christopher Spang marschierte durch und traf im zweiten Anlauf zum 2:0 und sorgte damit gleichzeitig für den Endstand. Damit muss sich die SG Sonnenhof Großaspach erstmals seit dem 1. Oktober wieder geschlagen geben, das erste Mal in dieser Saison auf fremden Geläuf überhaupt, und hat zudem auch erstmalig keinen eigenen Treffer erzielt.



Die nächste Partie

Am kommenden Samstag empfängt die SG Sonnenhof Großaspach den KSV Hessen Kassel zum Heimspiel. Anpfiff der Partie des 23. Spieltags in der Regionalliga Südwest in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 14 Uhr.