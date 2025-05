Nichts zu holen in Hermsdorf

„Papi, ich bin aus Spaß ein Dieb und du bist an dieser Stelle den Namen irgendeiner Paw-Patrol-Töle eingeben und musst mich fangen!“

So startete ich in den Sonntagmorgen: Dem Sohnemann durch die Bude hinterherwetzen und ihn fangen. Anschließend das Kind an den Knöcheln packen, hochheben und in die nackten Kniekehlen prusten.

Die ganze Sache steigerte sich wieder etwas ins Unermessliche, sodass die Dame des Hauses schon wieder nicht wusste, wer hier fünf und wer fast vierzig ist.

Über all den Spaß mit dem Muschelpo hatte ich völlig die Zeit vergessen, und als ich dann irgendwann auf die Uhr sah, brach kalter Schweiß aus. Ich wollte längst unterwegs sein.

Gut, dass ich alles bereits gestern Abend gepackt hatte und nun eigentlich nur noch in straßentaugliche Klamotten und Schuhe schlüpfen musste. Trotzdem hing ich ordentlich hinter meinem Zeitplan und sollte den Ort des heutigen Spiels erst knappe 15 Minuten vor dem Anstoß erreichen. Aber damit war es ja nicht getan. Ein Parkplatz an der Heimspielstätte des VfB Hermsdorf musste auch erst mal gefunden werden – und das Equipment baut sich schließlich auch nicht von allein auf.