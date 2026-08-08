Nichts zu holen gegen Kemnath

Beim SVE wird weiterhin Maximilian Hauser schmerzlich vermisst, zudem fehlte diesmal auch Julian Winnig. Man war dennoch gewillt das Freitag-Spiel gegen Kemnath positiv zu gestalten.

Hinten stand man lange gut und spielte in etwa auf Augenhöhe mit Kemnath mit, jedoch war man am Strafraum mit dem Latein meistens am Ende. Kemnath machte mit der Zeit immer mehr Offensiv-Druck, brauchte jedoch einen fragwürdigen Elfmeter zur Führung. Grill fädelte bei Torwart Böhm dankend ein und bekam den Elfmeter, den man nicht geben musste. Der Rückstand brachte Erzhäuser kurzzeitig aus dem Konzept und Kemnath nutzte gleich den nächsten guten Angriff zum 2 : O wieder durch Grill.