Nichts zu holen gegen die Vorwaidler

Bereits zu Beginn zeichnete sich ein offenes Spiel ab. Keine Mannschaft versteckte sich. Brennberg attackierte früh und wollte die Thalmassinger Defensive so zu Fehlern zwingen. Die erste Chance gehörte den Roosters. Faltermeier scheiterte alleine vor Keeper Zimmermann. Eine Minute später erneut Faltermeier. Erneut hält Zimmermann. Nach knappen zehn Minuten landete ein Block von Beiderbeck knapp über dem Tor. Nach einer Viertelstunde vergab Reiter für den Gast aus 8m und nach 20 Minuten scheiterte Reiter an Reicherseder. Thalmassing übernahm nun wieder mehr das Zepter und ging nicht unverdient in Führung. Froschhammer klärte einen Angriff der Brennberger über die rechte Seite, spielt weiter auf Zelzer, der macht die Kugel fest und spielt weiter auf den aufgerückten Faltermeier, welcher direkt auf Hofer weiterleitet. Andy ebenfalls direkt in den Lauf zu Wohlmann und dieser vollendet unhaltbar ins lange Eck. Die Roosters nun aktiver, doch auch Brennberg blieb gefährlich. Kurz vor der Pause vergab Faltermeier sein drittes dickes Ding. Aus 11m spitzelte er den Ball haarscharf am rechten Pfosten vorbei. Die besseren Chancen in ersten Durchgang hatten die Hausherren, doch auch die Gäste hätten treffen können. Insgesamt eine Partie auf Augenhöhe.

Brennberg kam besser aus der Kabine und spielte nun agressiver nach vorne. Vor allem über den schnellen Mario Reiter. Zunächst scheiterte er an Reicherseder, ehe er nach 50 Minuten zum Ausgleich traf. Thalmassing konnte in dieser Situation zweimal nicht entscheiden im Strafraum klären, Reiter kam dann frei zum Schuss und traf unhaltbar ins lange Eck. Das Spiel nun weiter offen. Hofer auf Wohlmann, Direktabnahme des Routiniers, drüber. Auch Karchs verfehlte für Thalmassing aus aussichtsreicher Postition. Nach einer Stunde hat man nun wieder einmal viele gute Möglichkeiten liegen gelassen und das srächte sich nun. Zu kurzer Rückpass von Stadler auf Reicherseder, Beiderbeck dazwischen - läuft noch am Thalmassinger Keeper vorbei und schiebt ein. Zwei Minuten später erzielen die Gäste ein Abseitstor unter sehr heftigem Protest. Brennberg war nun am Drücker, spielte schnell nach vorne und kam so zu guten Möglichkeiten. Aber auch die Hausherren hatten den Ausgleich auf dem Fuß. Langer auf Zelzer der schießt aufs Tor. Frei vorm Tor standen Wohlmann und Hofer. Da hätte er querlegen müssen. Die Roosters machten nun mehr auf und spielten logischerweise auf den Ausgleich. Das eröffntete den Gästen noch mehr Raum, vor allem dem pfeilschnellen Reiter. 15 Minuten vor Schluss lief dieser ab der Mittellinie alleine aufs Tor, doch Reicherseder behielt die Oberhand und parierte. Im Gegenzug wurde der eingewechselte Elias Klenner im letzten Moment im Strafraum abgedrängt, eher er schießen konnte. Wiedemann verzeichnete eine Halbchance mit einem Kopfball. Zehn Minuten vor dem Ende dann die Vorentscheidung. Reiter wieder mal auf und davon, Froschhammer senst ihn als letzten Mann um und sieht folgerichtig Rot. Den Freistoß versenkte Reiter dann selbst noch an der Mauer vorbei direkt neben den Pfosten. In den Schlussminuten hatten dann Zelzer nochmal die Möglichkeit, sein Querpass vorm Tor wurde geklärt. Zimmerer und Beiderbeck vergaben in der Nachspielzeit dann nochmal allein vorm Tor gegen Reicherseder.