Nichts zu holen gegen den designierten Meister

(CST). Mit einem ungefährdeten 5:0-Erfolg machten die Gäste ihr Meisterstück und konnten nach dem Spiel ihren Aufstieg mit ihrem zahlreich mitgereisten Anhang ausgiebig feiern. Torjäger Fabian Schrodi „erlegte“ die SGBM, die eine ordentliche Partie bot, mit drei Treffern quasi im Alleingang. Schon nach 10 Minuten steuerte er allein auf SGBM-Keeper Julian Berger zu und vollendete kaltschnäuzig. Die SSV konnte sich sogar den Luxus eines von Christian Wink verschossenen Foulelfmeter leisten, der an Berger scheiterte. In der 28. Minute entwischte Schrodi seinen Bewachern und traf zum vorentscheidenden 2:0. SGBM-Torjäger Alexander Nusser scheiterte mit einer der wenigen guten Torchancen der Gastgeber an Gästetorwart Stiljano Moracaj. In der 56. Minute gelang Kai Killgus der vermeintliche Anschlusstreffer, doch Referee Michael Kling entschied auf Abseits. Stattdessen kam Fabian Schrodi frei zum Kopfball und machte mit dem 0:3 endgültig den Deckel auf die Partie (64.). Julian Vogg traf in der 78. Minute fulminant zum 0:4, nachdem Thomas Wink seinen Freistoß zunächst an den Pfosten gesetzt hatte. Den Schlusspunkt setzte schließlich Fabian Greiler, der nach schöner Einzelleistung zum Endstand traf.