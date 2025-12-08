Nichts zu holen für Team 3 in Neuenburg

Nichts zu holen war für die Dritte in Neuenburg beim Tabellenvierten im „Rheinwaldstadion“. Der Sieg für die sich in einem richtigen „Flow“ befindliche Schäfer-Truppe hätte locker höher ausfallen können. Fünf Siege in Serie bei 18:5 Toren sind schon sehr komfortabel.
Schnell das 1:0 (3.) für das Heimteam durch Simon Lösch. Der VfR sofort mit der Antwort zum 1:1 (5.): David Romano mit der Vorbereitung auf Stefano Romano. Der legte sich die Kugel mit dem Oberschenkel vor und hob den Ball dann über Keeper Tim Fräulin ins leere Tor.
Die erneute FCN-Führung in Minute 12 zum 2:1: Spielertrainer Patrick Schäfer vollendete alleine vor Torhüter Felix Dahm. Kapitän Dominik Grabner erhöhte mit einem satten 25-Meter-Freistoß auf 3:1 (38.). Mit dem Pausenpfiff gar noch das 4:1 (45.) durch Simon Lösch.
In der zweiten Halbzeit waren die Gelb-Schwarzen dann ganz klar überlegen mit vielen guten Möglichkeiten. Der immer stärker werdende Felix Dahm im VfR-Tor wuchs über sich hinaus und hielt überragend. Einmal wurde er noch bezwungen – beim 5:1 in der 67. Spielminute war er aber völlig chancenlos. Simon Lösch traf dabei zum dritten Mal in dieser Partie (!!); in den 13 Saisonspielen davor gelang ihm gerade mal ein Tor.
Somit gab es zweimal das Prädikat „Man of the Match“ zu vergeben: auf Neuenburger Seite Simon Lösch und beim VfR-Team III der „Torwartbär“ Felix Dahm.
1:0 (3.) Simon Lösch
1:1 (5.) Stefano Romano (David Romano)
2:1 (12.) Patrick Schäfer
3:1 (35.) Dominik Grabner
4:1 (45.) Simon Lösch
5:1 (67.) Simon Lösch
Dahm, Yassine, Stefano Romano, Mai (C), Mujevic, Voß, Filippo Romano (71. Bodin), Felsinger, Ruschlau, Hoch, David Romano
Zuschauer: 8 Schiedsrichter: Sascha Zimmermann (SV Weilertal)
Mike Gaulrapp (VfR Hausen)