Nichts zu holen für Team 3 in Neuenburg

– Foto: Marcel Eichholz

FC Neuenburg II – VfR Hausen III 5:1 (4:1) Nichts zu holen war für die Dritte in Neuenburg beim Tabellenvierten im „Rheinwaldstadion“. Der Sieg für die sich in einem richtigen „Flow“ befindliche Schäfer-Truppe hätte locker höher ausfallen können. Fünf Siege in Serie bei 18:5 Toren sind schon sehr komfortabel.

Schnell das 1:0 (3.) für das Heimteam durch Simon Lösch. Der VfR sofort mit der Antwort zum 1:1 (5.): David Romano mit der Vorbereitung auf Stefano Romano. Der legte sich die Kugel mit dem Oberschenkel vor und hob den Ball dann über Keeper Tim Fräulin ins leere Tor. Die erneute FCN-Führung in Minute 12 zum 2:1: Spielertrainer Patrick Schäfer vollendete alleine vor Torhüter Felix Dahm. Kapitän Dominik Grabner erhöhte mit einem satten 25-Meter-Freistoß auf 3:1 (38.). Mit dem Pausenpfiff gar noch das 4:1 (45.) durch Simon Lösch.