Nichts zu holen für Junglöwinnen in Dortelweil

Von Beginn an übernahm die körperlich deutlich überlegene Heimelf die Spielkontrolle und ging folgerichtig in der 8. Minute in Führung. Die Junglöwinnen, die ohne ihre Mittelfeldspielerinnen Emilia Weinmeister und Marleen Umbach (beide krank) nach Südhessen reisen mussten, versuchten dagegen zu halten, waren aber meist in den direkten Duellen unterlegen und konnten auch die gute Spielanlage der Gastgeberinnen zu selten unterbinden. Offensiv schafften es die Mädchen aus Kassel kaum in die gefährlichen Räume zu kommen und so blieben eigene Offensivaktionen Mangelware gegen eine sehr gut organisierte Defensive der Heimelf. Bis auf zwei Abschlüsse von Elle Salzmann und Leyla Kornemann, die beide knapp am Tor vorbei strichen, ließen die Gastgeberinnen nichts anbrennen und bauten in Minute 25 die eigene Führung aus. Kurz vor der Halbzeit fiel dann nach einer Ecke gar das 3:0 für Dortelweil.

Auch in Hälfte Zwei änderte sich am Spielverlauf nichts. Die Junglöwinnen stemmten sich den Angriffen der Heimelf so gut es ging entgegen und hofften, sich offensiv mal durchsetzen zu können. Marlene Remus verpasste mit einem Freistoß nach 49 Minuten und einem Torschuss aus halbrechter Position (60. Min.) zweimal knapp den Anschlusstreffer für die Junglöwinnen und so waren es die Mädchen aus Dortelweil, die den nächsten Treffer erzielen konnten. Nachdem die zur Halbzeit ins Löwentor gekommene Magdalena Daun einen Torschuss noch abwehren konnte, war sie im Anschluss gegen den Abstauber der nachsetzenden Angreiferin machtlos (65 Min.). Im direkten Gegenzug betrieb Leyla Kornemann dann Ergebniskosmetik für die Junglöwinnen, als sie mit einer Bogenlampe aus gut 30 Metern auf 1:4 verkürzen konnte. Weil sich die Heimmannschaft im Abschluss nicht konsequent genug zeigte und noch einige Möglichkeiten ausließ, war der Treffer zum 5:1 in der letzten Minute auch der einzige, der noch fallen sollte.