Nichts zu holen für die Wölfe II in Vollmarshausen

Trotz eines Traumstarts durch einen direkt verwandelten Freistoß von Smyk aus 30 Metern in der 7. Minute waren die Gastgeber wacher und stets einen Schritt schneller. Vollmarshausen erspielte sich reihenweise gute Torchancen, die oft vom starken Schuster im Wölfetor vereitelt wurden. In der 26. Minute fiel dennoch folgerichtig der Ausgleich durch Henning. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit gelang es Wolfsanger, Vollmarshausen weiter vom eigenen Tor fernzuhalten – mit einem 1:1 ging es in die Pause.