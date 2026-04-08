Nichts zu holen für den VfR 2 im Weststadion

Aufstellung VfR Hausen II:

Enea – Manjang, Soumahoro, Gutgsell, Schnurr, Ablaß, Schellbach, Adali (66. Balakhir), Suwareh, Mosawie, Gladrow (C)

Zuschauer: 70

Schiedsrichter:

Mario Heinrich (SV St. Märgen)

Trotz einer klaren Leistungssteigerung …

… zur Vorwoche gegen den FC Auggen II blieb man wieder ohne Punkte.

In der Partie der beiden Kontrahenten SFE (12.) gegen VfR II (11.) war von vornherein klar: Das wird eine ganz enge Kiste. Mit je 22 Punkten stand man direkt vor der Abstiegszone.

Personell gut aufgestellt gingen die Möhlinkicker in die Partie und wussten, dass der Negativlauf gebrochen werden musste. In Führung gingen jedoch die Freiburger in der 10. Minute: das 1:0 durch Moritz Meermann. Ein Absprachefehler in der Abwehr – der Stürmer spritzte dazwischen und vollendete sicher.

Danach hatte die Verbandsligareserve mehr vom Spiel und kam auch zu Chancen. Das verdiente 1:1 fiel dann auch in der 33. Minute nach einem sehenswerten Spielzug. Urlaubsrückkehrer Tom Schellbach spielte links in die Tiefe zu Ablie Suwareh, der in die Box passte, und der aufgerückte Verteidiger Muhammed Manjang traf. Tom Schellbach vergab im ersten Abschnitt noch eine sehr gute Möglichkeit bei einem Heber.

Team II startete gut und schwungvoll in die zweite Halbzeit, ließ den Ball gut laufen und hatte auch die eine oder andere gute Tormöglichkeit.

Hausens Goalie Alex Valentin Enea konnte sich ebenso auch zweimal gut auszeichnen.

Nach 69 Spielminuten wechselte die Eintracht ihren Offensivspieler Souleymane Traore ein – der spielentscheidende Faktor.

Als die Begegnung ihrem Ende zustrebte und es stark nach einem 1:1 aussah, zogen die SF das Match überraschend doch noch auf ihre Seite.

In der 84. Minute gelang ihnen aus dem Nichts das 2:1. Kapitän Nick Gladrow sah sich plötzlich zwei Eintrachtspielern gegenüber, die diese Überzahl ausspielten, und Souleymane Traore vollendete zum 2:1.

Nach einer roten Karte (90.) für das Heimteam warf der VfR II natürlich komplett alles nach vorne. Nach einer Ecke für die Gäste (95.) wurden diese ausgekontert, und Souleymane Traore vollendete zum 3:1-Endstand.

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)