Nichts zu holen beim Primus

Am gestrigen Sonntag, dem 12.04., waren die Wölfe zu Gast beim Ligaprimus Türkgücü Kassel. Man hatte sich vorgenommen, sich nicht gegen den Tabellenführer zu verstecken. So begann die Partie perfekt für die Wölfe: Bereits in der zweiten Minute erzielte M. Ali das 0:1 für die Gäste, nach einem Ballgewinn in der Abwehr wurde R. Taloi mit einem Ball hinter die Kette der Gastgeber geschickt. Er musste nur noch querlegen, wo M. Ali goldrichtig stand. Es dauerte keine acht Minuten, da war es wieder ein Ballgewinn, und wie schon beim 0:1 war es erneut ein Ball hinter die Kette auf R. Taloi, der den Abwehrspielern davonlief und zum 0:2 ins lange Eck einschob.
Da war also die große Hoffnung auf Zählbares beim Spitzenreiter, doch dieser ließ sich von dem schnellen Rückstand nicht irritieren. So fiel bereits in der 20. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 per direktem Freistoß durch S. Üstün. Keine fünf Minuten später war es dann S. Aytemür, der nach einer Ecke per Kopf zum 2:2 verwandelte. Bereits drei Minuten später war die Partie gedreht: Nach einem Eckball konnten die Wölfe den Ball nicht klären, und so war es J. Townsend, der den Ball nur noch einschieben musste zum 3:2.
Daraufhin hatten die Spitzenreiter immer wieder gute Chancen, doch Wolfsanger hielt mit allem, was sie haben, dagegen. So ging es mit einem Tor Rückstand in die Halbzeit. Die zweite Hälfte begann wie die erste mit einer Großchance zum 3:3 für die Wölfe, doch diese konnte durch S. Thürling nicht genutzt werden. In der 54. Minute war es dann C. Böyükata, der sich stark über die linke Seite gegen drei Wölfe durchsetzte, in die Mitte zog und ins kurze Eck zum 4:2 abschloss.
Selbst nach dem 4:2 hatten die Wölfe immer wieder gute Kontermöglichkeiten, doch meist wurden diese Chancen nicht sauber zu Ende gespielt. So war es dann in der 75. Minute S. Aytemür, der aus der Drehung im 16er überlegt ins lange Eck einschob. Im exakt gleichen Muster war es wieder S. Aytemür, der in der 78. Minute den verdienten 6:2-Endstand erzielte.
Am Sonntag, dem 19.04.26, kommt es dann um 13 Uhr zuhause in Wolfsanger zum Tabellenkellerduell gegen den SSV 51 Kassel.