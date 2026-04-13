Nichts zu holen beim Primus

Am gestrigen Sonntag, dem 12.04., waren die Wölfe zu Gast beim Ligaprimus Türkgücü Kassel. Man hatte sich vorgenommen, sich nicht gegen den Tabellenführer zu verstecken. So begann die Partie perfekt für die Wölfe: Bereits in der zweiten Minute erzielte M. Ali das 0:1 für die Gäste, nach einem Ballgewinn in der Abwehr wurde R. Taloi mit einem Ball hinter die Kette der Gastgeber geschickt. Er musste nur noch querlegen, wo M. Ali goldrichtig stand. Es dauerte keine acht Minuten, da war es wieder ein Ballgewinn, und wie schon beim 0:1 war es erneut ein Ball hinter die Kette auf R. Taloi, der den Abwehrspielern davonlief und zum 0:2 ins lange Eck einschob.

Da war also die große Hoffnung auf Zählbares beim Spitzenreiter, doch dieser ließ sich von dem schnellen Rückstand nicht irritieren. So fiel bereits in der 20. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 per direktem Freistoß durch S. Üstün. Keine fünf Minuten später war es dann S. Aytemür, der nach einer Ecke per Kopf zum 2:2 verwandelte. Bereits drei Minuten später war die Partie gedreht: Nach einem Eckball konnten die Wölfe den Ball nicht klären, und so war es J. Townsend, der den Ball nur noch einschieben musste zum 3:2.