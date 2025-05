Nichts zu holen bei der BSC Unterglauheim für die SGBM2

Erfahrungsgemäß ist die Mannschaft der BSC Unterglauheim ein schwieriger Gegner für die SGBM2. Die letzten Partien konnten dennoch immer knapp gestaltet werden. Dementsprechend ging man mit gutem Vorsatz und den Erfolgen der vergangenen Wochen im Rücken in diese schwere Auswärtspartie. Die BSCU zeigte sehr schnell, dass das Thema Aufstieg für sie nicht abgehakt ist und erzielte schon in der 3. Minute die 1:0 Führung durch J. Rosenberg. Danach konnte die SGBM das Spiel offener gestalten und hatte Ihre Chancen: So strich ein strammer Schuss von P. Teichmann knapp über die Latte. Mitten in diese Drangphase überwand L. Hoppe den gut haltenden Aushilfskeeper D. Bendele der SGBM2 zum 2:0 (32.). Und wieder versuchte die SGBM2 den Anschluss zu halten. Einen Schlenzer von B. Lang parierte der heimische Keeper bravourös und ebenso blieben weitere aussichtsreiche Chancen ohne Erfolg. So ging man bei sommerlichen Temperaturen mit 2:0 in die Kabinen.

Nach der Halbzeit war die BSCU bemüht die endgültige Entscheidung herbeizuführen und es ergaben sich etliche Chancen, die aber von der SGBM2 Abwehr vereitelt oder leichtfertig vergeben wurden. Letztendlich war es aber wieder L. Hoppe, der mit dem 3:0 (68.) den Deckel auf diese Partie machte. Trotz Kampf musste die SGBM2 dann in der 76. Minute das 4:0 (J. Rosenberger) aus abseitsverdächtiger Position hinnehmen. Dass man an diesem Tag nie aufgab, zeigte dann der Anschlusstreffer zum 1:4 durch P. Teichmann (77.). Nachdem die SGBM2 alles nach vorne warf, führte mit dem Schlusspfiff ein Konter der BSCU zum 5:1 durch den dritten Treffer von L. Hoppe (90.). Trotz viel Kampf und Wille musste man sich an diesem Tag dem stärkeren Gegner geschlagen geben. Nächste Woche geht es zu Hause gegen die SV Röfingen.