Nichts zu holen

Gegen das Topteam aus Schielberg lag der Fokus nach den derben Niederlagen in den letzten drei Partien diesmal klar auf einer stabilen Defensivarbeit, mit der man dem ambitionierten Gast so lange wie möglich Paroli bieten wollte. Dieser Plan ging über weite Strecken auf: Die TSV-Reserve präsentierte sich gut organisiert, kämpferisch und machte es den Gästen alles andere als leicht. Zwar kam der SC Schielberg in der Anfangsphase zu ersten Möglichkeiten, doch entweder fehlte die Präzision oder das nötige Glück. So landete ein Kopfball nach einer Ecke an der Latte (15.), ein weiterer Versuch nach einer Flanke von links strich am rechten Pfosten vorbei (26.). Auch der TSV setzte offensive Nadelstiche: Ernst prüfte mit einem Freistoß Gästekeeper Szakacs, der den Ball stark um den linken Pfosten lenkte (29.). Wenig später leitete erneut Ernst mit einem schönen Ball auf David Bossert jr. eine vielversprechende Situation ein, doch dieser suchte von der rechten Seite selbst den Abschluss, anstatt auf die besser postierten Mitspieler Danny Bodemer oder Sven Seidl querzulegen (35.). Kurz vor der Pause wurde es dann noch einmal brenzlig: TSV-Keeper Kahn, der diesmal zwischen den Pfosten stand, parierte zunächst stark aus kurzer Distanz, ehe Kapitän Klittich den Nachschuss per Kopf auf der Linie klärte. So ging es mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause.

Direkt nach dem Wiederanpfiff folgte der Rückschlag: Einen Abstimmungsfehler zwischen Torwart und Verteidigung nutzten die Gäste eiskalt aus und gingen mit 0:1 in Führung (48.). In der Folge hielt der TSV zwar weiterhin so gut es ging dagegen, musste jedoch zunehmend Defensivarbeit leisten. Eine starke Grätsche von Roßwag verhinderte nach einer Überzahlsituation den nächsten Gästetreffer (55.), und auch die anschließende Ecke wurde durch Wagner auf der Linie geklärt. Mit zunehmender Spielzeit machte sich der Kräfteverschleiß bemerkbar. In der 77. Minute erhöhte Schielberg auf 0:2. Nach einem langen Ball auf den eingewechselten Axtmann traf dieser aus abseitsverdächtiger Position zunächst nur den rechten Pfosten, verwertete den Abpraller jedoch sicher. Kahn konnte sich wenig später noch einmal gegen denselben Spieler auszeichnen (81.), ehe die Partie durch eine strittige Entscheidung endgültig entschieden wurde. In der 83. Minute entschied der Schiedsrichter aus dem Mittelkreis auf Elfmeter für den SC Schielberg. Eine Entscheidung, die selbst von Gästeseite nach dem Spiel als äußerst zweifelhaft eingeordnet wurde. Martin ließ sich die Chance nicht entgehen und stellte auf 0:3. Den Schlusspunkt hätte beinahe Ernst gesetzt, dessen Freistoß aus rund 30 Metern noch leicht abgefälscht wurde und nur knapp über den rechten Winkel strich (89.). Insgesamt zeigte die TSV-Reserve eine deutlich verbesserte Vorstellung, muss sich jedoch ähnlich wie die erste Mannschaft auch deutlich geschlagen geben.