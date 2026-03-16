„Nichts von den Stürmern gesehen“ – Gilching stoppt Pullachs Offensive

Der TSV Gilching-Argelsried bezwingt den SV Pullach verdient. Die Defensive steht trotz zahlreicher Ausfälle wie eine Eins.
Die Zahlen waren furchteinflößend gewesen. In den ersten fünf Rückrundenpartien hatte der SV Pullach 18-mal ins Schwarze getroffen, dies bedeutete einen Schnitt von mehr als drei Toren pro Spiel. Umso genüsslicher ging Christian Rodenwald sein Fazit über die Lippen. „Ich habe nichts von den gefährlichen Pullacher Stürmern gesehen“, bilanzierte der Trainer des TSV Gilching-Argelsried nach dem 2:0-Sieg (1:0) seiner Elf am Freitagabend. Spielerisch hatten seine Bezirksliga-Fußballer bereits vor der Winterpause überzeugt, nun steht auch die Defensive wie eine Eins. Bereits in den ersten beiden Partien des Jahres gegen die offensivstarken Teams SV Planegg (1:1) und MTV München (2:0) hatte der TSV kaum etwas Gefährliches zugelassen. Diesen Trend setzte Rodenwalds Mannschaft am Freitag nahtlos fort.
Der Gilchinger Coach reagierte auf den Ausfall von Abwehrroutinier Maximilian König pragmatisch. Wie schon in der zweiten Halbzeit des vergangenen Spiels beorderte er Maximilian Hölzl, der in der Hinrunde noch als Angreifer agiert hatte, auf seine ursprünglich gelernte Position in der Innenverteidigung. Zusammen mit Lucas Häusler sowie den Außenverteidigern Quirin Wiedemann und Jonas Engelhardt bildete das TSV-Urgestein ein stabiles Gerüst.
Offensiv kann sich Gilching derzeit auf Ben Bauer verlassen. Der Mittelfeldspieler traf auch im dritten Spiel 2026, wie schon vor einer Woche war er mit einem sehenswerten Freistoß erfolgreich (17.). „Es war die verdiente Belohnung für eine gute Anfangsphase“, befand Rodenwald. Auf dem kleinen Waldplatz, der sich für die Jahreszeit in einem guten Zustand präsentierte, legten die Hausherren nach der Pause vorentscheidend nach: Torjäger Manuel Eichberg belohnte sich für einen erneut sehr couragierten Auftritt, indem er sein bereits zwölftes Saisontor markierte. Aus wenigen Metern musste er den Ball nach einer Hereingabe nur noch über die Linie drücken (59.). Einziges Manko am kalten Freitagabend: Der TSV verpasste es, weitere Tore nachzulegen. „Das kann sich natürlich auch mal rächen“, sagte Rodenwald. Doch seine Elf überstand auch eine zehnminütige Schwächephase.
Schlimme Nachrichten gab es jedoch von Jasin Uka. Das aufstrebende Mittelfeldtalent hatte sich vor rund zwei Wochen im Training eine schwere Knieverletzung (Kreuzband und Meniskus gerissen) zugezogen. Für ihn ist das Fußballjahr gelaufen. Uka war gegen Pullach bei Weitem nicht der einzige Ausfall. „Es ist ein Wahnsinn, wie viele Spieler schon wieder fehlen“, so Rodenwald. Umso bemerkenswerter ist es, dass sich der TSV weiter im Aufstiegsrennen hält.