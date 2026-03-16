„Nichts von den Stürmern gesehen“ – Gilching stoppt Pullachs Offensive Bezirksliga-Spitzenspiel von Tobias Huber · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Gilching,13.03.2026, Fußball TSV Gilching, (v.li.): Nr.6,Nr.21 – Foto: Andrea Jaksch

Der TSV Gilching-Argelsried bezwingt den SV Pullach verdient. Die Defensive steht trotz zahlreicher Ausfälle wie eine Eins.

Die Zahlen waren furchteinflößend gewesen. In den ersten fünf Rückrundenpartien hatte der SV Pullach 18-mal ins Schwarze getroffen, dies bedeutete einen Schnitt von mehr als drei Toren pro Spiel. Umso genüsslicher ging Christian Rodenwald sein Fazit über die Lippen. „Ich habe nichts von den gefährlichen Pullacher Stürmern gesehen“, bilanzierte der Trainer des TSV Gilching-Argelsried nach dem 2:0-Sieg (1:0) seiner Elf am Freitagabend. Spielerisch hatten seine Bezirksliga-Fußballer bereits vor der Winterpause überzeugt, nun steht auch die Defensive wie eine Eins. Bereits in den ersten beiden Partien des Jahres gegen die offensivstarken Teams SV Planegg (1:1) und MTV München (2:0) hatte der TSV kaum etwas Gefährliches zugelassen. Diesen Trend setzte Rodenwalds Mannschaft am Freitag nahtlos fort. Der Gilchinger Coach reagierte auf den Ausfall von Abwehrroutinier Maximilian König pragmatisch. Wie schon in der zweiten Halbzeit des vergangenen Spiels beorderte er Maximilian Hölzl, der in der Hinrunde noch als Angreifer agiert hatte, auf seine ursprünglich gelernte Position in der Innenverteidigung. Zusammen mit Lucas Häusler sowie den Außenverteidigern Quirin Wiedemann und Jonas Engelhardt bildete das TSV-Urgestein ein stabiles Gerüst.