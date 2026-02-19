Nichts Unerwartetes – Halbzeitbilanz FC Delhoven Kreisliga A Grevenbroich-Neuss - FC Delhoven: Platz zehn zur Winterpause, aber drei Plätze nach vorne darf es gerne noch gehen. von RP / srh · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Das ist die Halbzeitbilanz zum FC Delhoven – Foto: Norbert Jurczyk

Rang elf war es im Vorjahr, ein einstelliger Tabellenplatz das ausgegebene Saisonziel des FC Delhoven in der Kreisliga A. Trainer Thomas Baumer ist der Meinung, dass noch mehr drin ist: „Eins bis sieben wäre mein Ziel, um nicht um den heißen Brei zu reden.“

Saisonverlauf: Die ersten fünf Spieltage liefen ganz nach Plan. Gegen die Abstiegskandidaten gab es Siege, auch gegen Rosellen einen Dreier, gegen Büttgen immerhin ein Remis. Erst gegen Vorst musste sich das Team geschlagen geben, gegen Tabellenführer Grefrath führte der FC bis zur Nachspielzeit. Trotzdem steht bisher „nur“ Platz zehn zu Buche. „Wir haben uns phasenweise richtig stark präsentiert und waren mit den Top-Teams der Liga auf Augenhöhe“, sagt der Coach. „Das Niveau konnten wir nur nicht stabil halten, insbesondere wenn Schlüsselspieler ausgefallen sind, konnten wir das nicht kompensieren und die jungen Spieler noch nicht so in die Verantwortung nehmen, wie es langfristig passieren muss.“ Aber das hat er auch nicht erwartet: „Das ist nicht unerwartet. Das wollten wir ja so, wir haben viele junge Spieler und das braucht seine Zeit.“ Das lief gut: Mit 29 Gegentreffern steht die Defensive gut da. „In den Spielen, in denen es gut lief, standen wir sehr kompakt, konnten uns viel Ballbesitz erarbeiten und haben sehr ballsicher agiert“, sagt Baumer. Auch die Trainingsbeteiligung passt, selbst bei den winterlichen Temperaturen. Ebenso die Einstellung: „Wir sind mit einem guten Mindset in die Saison gestartet und haben das beibehalten.“

Das lief schlecht: Während die Defensive gut dasteht, hapert es in der Offensive: 20 geschossene Tore sind nach Schlusslicht Zons der schwächste Wert der Liga. „Am Zug zum Tor und den Abschlüssen müssen wir auf jeden Fall arbeiten“, so Baumer. „Wir hatten in der Hinrunde aber auch keinen klassischen Stürmer im Kader und mussten immer kreativ werden.“ Zum Personal: Die Offensive bekommt Unterstützung: Hendrik Reiff ist vom Bezirksligisten TSV Bayer Dormagen zum FC Delhoven gestoßen. „Der kommt zwar auch eher über die Seiten und ist kein klassischer Mittelstürmer, passt aber gut zu unserer Mannschaft. Da erwarten wir uns schon das ein oder andere Tor mehr als in der Hinrunde“, sagt der Trainer. Abgänge gibt es keine, im Gegenteil: „Wir sind perspektivisch schon gut aufgestellt für die nächste Saison“, verrät Baumer. Er und das Trainerteam haben in Delhoven schon verlängert, ebenso habe er die Zusagen vom Großteil der Spieler.