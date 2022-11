Nichts Neues beim 1. FC Wülfrath Das Schlusslicht unterliegt auf eigenem Platz dem ESC Rellinghausen. Es ist zum Abschluss der Hinrunde die zwölfte Niederlage für das Wienhusen-Team.

Mit nur einem einzigen Sieg in der Hinrunde und dem damit verbundenen letzten Tabellenplatz haben die FCW-Fußballer schlechter abgeschnitten als es die größten Pessimisten bei den Mitgliedern und treuen Fans vor Saisonbeginn glaubten.

Wie geht es weiter?

Bis zur Winterpause hat der FCW noch zwei Spiele zu bestreiten, dann müssen Trainerduo und Vorstand sich zusammensetzen und sich Gedanken über das weitere Vorgehen in dieser Saison machen. Entweder versuchen die Verantwortlichen, durch einige starke Neuzugägen das Blatt noch zu wenden und das fast Unmögliche noch möglich zu machen oder die Weichen werden in Richtung Bezirksliga gestellte und es wird kontinuierlich eine Mannschaft aufgebaut, die in der Bezirksliga oben mitmischen kann und zumindest mittelfristig wieder den Weg zurück in die Landesliga findet.

Gegen den ESC Rellinghausen hat das Team der Gastgeber zumindest streckenweisegezeigt, das einiges Potenzial im Kader steckt und – das wurde deutlich – die Mentalität bei den Spielern vorhanden ist, um gemeinsam etwas erreichen zu wollen. In der Partie gegen Essen waren alle bemüht, die Punkte einzufahren. Es wurde bravourös gekämpft, die Zweikampfe wurden gewonnen und es gab in den ersten 45 Minuten einige passable Ballpassagen. „Leider haben wir es erneut mehrfach versäumt, in den Strafraum der Essener einzudringen und vor allem auch konsequent abzuschließen“, wies Co-Trainer Leo Petereit auf eine große Schwäche seines Teams hin.