– Foto: Charlott Ziehm

Die SG Union Sandersdorf steht schon seit vielen Jahren für die engagierte Arbeit im Frauenbereich. Mit dem Gewinn der Landesmeisterschaft gelang 2023 der bisher größte Erfolg. Ein Finale im Polytan-Landespokal haben die Sandersdorferinnen allerdings noch nie bestritten. Das wird sich am Maifeiertag ändern (live übertragen auf volksstimme.de und mz.de). „Der ganze Verein ist heiß auf die 90 Minuten“, sagt Union-Coach Robert Blöhm.

Seine Mannschaft ist am Freitag natürlich krasser Außenseiter. Mit dem Halleschen FC (6:0) und dem SSV Besiegdas Magdeburg (6:0) haben die FCM-Frauen schon zwei Verbandsliga-Spitzenteams auf dem Weg ins Finale eliminiert. Dennoch bleibt Blöhm optimistisch. „Nichts ist unmöglich – und schon gar nicht im Fußball“, sagt er und ergänzt: „Grundsätzlich reicht schon das Wort Finale als Vorbereitung.“

Ein bisschen mehr gingen seine Spielerinnen und er dann doch ins Detail. Unter anderem wurde Videomaterial der Magdeburgerinnen gesichtet. „Natürlich ist im regulären Verbandsliga-Alltag eine Videoanalyse bzw. so eine intensive Vorbereitung, wie wir sie jetzt getroffen haben, nicht die Regel“, erklärt Blöhm. Am Spieltag selbst wird sich der Underdog zunächst noch in Sandersdorf treffen: „Wir möchten schon alles durchgehen.“