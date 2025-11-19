Nichts gesehen - und doch viel erlebt

Schiedsrichter Enrico Bohlig war an diesem Tag von Beginn an im Einsatz – zunächst jedoch nicht als Referee, sondern als Nachwuchstrainer des FC Rot-Weiß Erfurt. Um 11:30 Uhr betreute er seine Jugendmannschaft in Struth. Schon da zeichnete sich das Unheil ab. „Norman Wohlfeld hatte mich bereits davor angerufen aufgrund der Wetterlage und dass dicker Nebel auf dem Platz steht“, berichtet Bohlig. Und aus Erfahrung wisse man, „dass immer mit Nebel dort zu dieser Jahreszeit zu rechnen ist“. Das Nachwuchsspiel war noch „grenzwertig, aber realisierbar“, doch schon während dieser Partie war das Grau auffällig präsent. Bohlig blieb in Kontakt mit seinem späteren Schiedsrichterteam: „Wir haben schon während unseres Spiels kommuniziert – die Situation war einfach undurchsichtig.“

Nachdem die Nachwuchsaufgabe erledigt war, stand für Bohlig und seine Assistenten der eigentliche Einsatz des Tages an: die Thüringenliga-Begegnung um 14:00 Uhr. Doch je näher der Anpfiff rückte, desto dichter wurde der Nebel. 90 Minuten vor Beginn verwandelte sich das Spielfeld endgültig in eine graue Ahnung von einem Platz. Auch der Versuch, das Flutlicht gegen die Wand aus Dunst arbeiten zu lassen, scheiterte: „Wir hatten noch Hoffnung, dass sich der Nebel verzieht. Wir haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft – sogar das Flutlicht eingeschaltet. Die Situation wurde aber nicht besser“, erklärte Bohlig. Der finale Sichttest beim Warmmachen brachte die Entscheidung. „Wir haben die Wechselspieler an der Mittellinie aufstellen lassen und von der Torlinie geschaut. Wir konnten nur Umrisse erkennen. Laut Regelwerk sollte man von einer Torlinie zur anderen sehen – das war definitiv nicht gegeben.“ Um 14:15 Uhr wurde die Partie in Abstimmung mit beiden Teams abgesagt.