Nichts gesehen - und doch viel erlebt

Ein Spiel, das nie angepfiffen wurde, aber dennoch reichlich Gesprächsstoff lieferte...
Schiedsrichter Enrico Bohlig war an diesem Tag von Beginn an im Einsatz – zunächst jedoch nicht als Referee, sondern als Nachwuchstrainer des FC Rot-Weiß Erfurt. Um 11:30 Uhr betreute er seine Jugendmannschaft in Struth. Schon da zeichnete sich das Unheil ab. „Norman Wohlfeld hatte mich bereits davor angerufen aufgrund der Wetterlage und dass dicker Nebel auf dem Platz steht“, berichtet Bohlig. Und aus Erfahrung wisse man, „dass immer mit Nebel dort zu dieser Jahreszeit zu rechnen ist“. Das Nachwuchsspiel war noch „grenzwertig, aber realisierbar“, doch schon während dieser Partie war das Grau auffällig präsent. Bohlig blieb in Kontakt mit seinem späteren Schiedsrichterteam: „Wir haben schon während unseres Spiels kommuniziert – die Situation war einfach undurchsichtig.“
Nachdem die Nachwuchsaufgabe erledigt war, stand für Bohlig und seine Assistenten der eigentliche Einsatz des Tages an: die Thüringenliga-Begegnung um 14:00 Uhr. Doch je näher der Anpfiff rückte, desto dichter wurde der Nebel. 90 Minuten vor Beginn verwandelte sich das Spielfeld endgültig in eine graue Ahnung von einem Platz. Auch der Versuch, das Flutlicht gegen die Wand aus Dunst arbeiten zu lassen, scheiterte: „Wir hatten noch Hoffnung, dass sich der Nebel verzieht. Wir haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft – sogar das Flutlicht eingeschaltet. Die Situation wurde aber nicht besser“, erklärte Bohlig. Der finale Sichttest beim Warmmachen brachte die Entscheidung. „Wir haben die Wechselspieler an der Mittellinie aufstellen lassen und von der Torlinie geschaut. Wir konnten nur Umrisse erkennen. Laut Regelwerk sollte man von einer Torlinie zur anderen sehen – das war definitiv nicht gegeben.“ Um 14:15 Uhr wurde die Partie in Abstimmung mit beiden Teams abgesagt.
Für Westvororte-Trainer Daniel Gehrt war diese Art der Spielabsage Neuland. „Ich habe in meiner Karriere viel erlebt und einige Spielabsagen, die grenzwertig waren. Aber wegen Nebel wurde bisher noch kein Spiel abgesagt, bei dem ich beteiligt war“, sagte er. Trotz des großen Aufwands – Busfahrt, Verpflegung, Vorbereitung – blieb ihm nur Verständnis: „Alles, was dort passiert ist, waren Einflüsse, die wir nicht verhindern konnten. Die Entscheidung war alternativlos.“ Der Nebel kam in Böen über den Platz, mal dichter, mal weniger, aber nie ausreichend klar. „Ich hätte als Schiedsrichter diese Verantwortung unter diesen Bedingungen nie übernommen. Respekt an die Unparteiischen. Keiner konnte etwas für diese Situation“, betonte Gehrt.
Während Bohlig und sein Team noch bis 15:30 Uhr mit der unvermeidlichen Bürokratie beschäftigt waren – ein kompletter Arbeitstag ohne ein einziges gepfiffenes Spiel –, lenkte der TSV Gera-Westvororte den Blick weg vom Ärger. „Wir haben das Beste draus gemacht“, erzählte Gehrt. Statt frustriert die Heimreise anzutreten, nutzte die Mannschaft die ungeplante Pause für Teambuilding: „Wir waren mit der ganzen Truppe schön essen. Das hat das Wir-Gefühl hervorgebracht. Keiner hat gejammert, wir konnten es ja nicht ändern.“ Und so bleibt dieser nebelige Samstag weniger als sportlicher Rückschlag im Gedächtnis – sondern eher als grauer, aber verbindender Moment. Für den 13. Dezember ist die Partie bereits neu terminiert - diesmal hoffentlich mit etwas mehr Durchblick.