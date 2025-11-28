Nichts geht mehr: Schalding & Hauzenberg gehen in die Winterpause

Es ist keine große Überraschung: Die Partien des SV Schalding-Heining und des FC Sturm Hauzenberg in der Bayernliga Süd können aufgrund schlechter Witterungs- und Platzbedingungen nicht stattfinden. Der SVS hätte am Reuthinger Weg zum finalen Heimspiel den TSV Nördlingen empfangen, der Sturm wäre zu Gast gewesen im Dachauer Hinterland beim FC Pipinsried.



Kein Spiel mehr in der Küchenstadel-Arena, die Platzbedingungen lassen keine Austragung zu. Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Der FC Pipinsried postet über seine Social Media-Kanäle: "Somit starten wir in die Winterpause." Demzufolge wird die Partie erst im kommenden Jahr über die Bühne gehen. Für den FC Sturm Hauzenberg kommt die Absage nicht ungelegen. "Wir hatten ja nicht mal die Möglichkeit zu trainieren in dieser Woche, da unser Kunstrasenplatz schneebedeckt ist. Das wäre also für uns sehr schwierig gewesen, uns auf das Spiel vorzubereiten. Insofern sind wir froh, in die Winterpause gehen zu können", gibt Hauzenbergs Trainer Dominik Schwarz zu Protokoll.







Rien ne va plus - nichts geht mehr! Das ist auch das Motto am Reuthinger Weg. Überraschend kommt die Absage freilich für niemanden, nachdem es auch zu Beginn der Woche in und um Passau ordentlich geschneit hatte und die Temperaturen in den vergangenen Tagen winterlich geblieben sind. "Auf Naturrasen ist schlicht eine Austragung nicht möglich. Und das Spiel auf Kunstrasen über die Bühne zu bringen, ist bei uns kein Thema. Wir haben doch immer viele Zuschauer und rund um den Kunstrasenplatz ist einfach die Infrastruktur für ein Bayernliga-Spiel nicht gegeben", lässt Schaldings Fußball-Chef Markus Clemens am Freitagmittag wissen. Damit verabschieden sich auch die Grün-Weißen in die Winterpause. Wann genau die Partie gegen Nördlingen nachgeholt wird, steht noch nicht fest.