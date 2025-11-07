 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Timo Babic

Nichts geht: Dichter Nebel in Pfullingen

Überblick über den 13. Spieltag in der Bezirksliga Alb.

Bezirksliga Alb
TSG Tübingen II
SGM Dettingen/Glems
Gomaringen
SG Reutling.

Der 13. Spieltag der Bezirksliga Alb startete heute Abend mit einem Spielausfall.

---

Heute, 19:30 Uhr
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullingen II
TSV Ofterdingen
TSV OfterdingenOfterdingen
Abgesagt

Das Spiel fiel aus. Der VfL Pfullingen teilt dazu mit: "Nichts war’s mit dem Flutlichtspiel am Freitagabend! Dichter Nebel machte die Austragung der Eröffnungspartie des 13. Spieltags unmöglich. Schiedsrichter Yunus Kunstreich wartete die in diesem Fall vorgeschriebene Dreiviertelstunde ab, auch ein Ausweichen auf einen der Rasenplätze wurde in Erwägung gezogen. Zwischenzeitlich schien sich die Sicht tatsächlich zu bessern – doch kurz darauf wurde es wieder schlimmer. Schließlich stand fest: An diesem Abend geht nichts mehr."

---

Morgen, 14:30 Uhr
SV Pfrondorf
SV PfrondorfSV Pfrondorf
TSV Hirschau
TSV HirschauTSV Hirschau
14:30

In Pfrondorf treffen zwei Teams aufeinander, die derzeit dicht beieinander liegen. Der Gastgeber steht mit 15 Punkten knapp vor der Abstiegszone, Hirschau liegt mit 13 Zählern nur zwei Punkte dahinter. Nach dem 2:0-Sieg will Hirschau den Schwung mitnehmen, während Pfrondorf aktuell auf einer Erfolgswelle surft. Beide Mannschaften wissen, dass dieses Duell richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf ist – vor allem im Kampf um den Klassenerhalt.

---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Sickenhausen
TSV SickenhausenSickenhausen
SV Zainingen
SV ZainingenSV Zainingen
14:30

Sickenhausen ist das Überraschungsteam der Liga. Der Aufsteiger steht mit 21 Punkten auf Rang vier und hat in zwölf Spielen bereits 29 Treffer erzielt. Gegen den sieglosen Tabellenletzten SV Zainingen geht das Team als klarer Favorit in die Partie. Zainingen hat in der gesamten Saison nur zehn Tore geschossen und wartet weiterhin auf den ersten Dreier. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung, doch im Fußball ist nichts unmöglich.

---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TSG Upfingen
TSG UpfingenTSG Upfingen
TSV Genkingen
TSV GenkingenGenkingen
14:30

Zwei Mannschaften aus dem stabilen Mittelfeld treffen aufeinander: Upfingen und Genkingen, beide mit 17 Punkten, stehen für solide Leistungen, denen zuletzt etwas Konstanz fehlte. Upfingen will nach dem 2:2 gegen Sickenhausen wieder gewinnen, während Genkingen nach wechselhaften Wochen ebenfalls auf einen Dreier hofft. Ein Duell, das viel taktisches Gespür verlangt. Der Sieger kann den Sprung in die Verfolgergruppe schaffen.

---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Gomaringen
TSV GomaringenGomaringen
SG Reutlingen
SG ReutlingenSG Reutling.
14:30

In Gomaringen geht es um den Anschluss an die Spitzengruppe. Der Gastgeber belegt derzeit Rang neun, während die SG Reutlingen mit 18 Punkten als Fünfter nur drei Zähler mehr auf dem Konto hat. Nach drei Niederlagen in Folge will Reutlingen wieder zu alter Stärke finden. Gomaringen ist ebenfalls seit drei Spieltagen ohne Punkt. Beide Mannschaften verfügen über starke Offensivreihen – 30 Tore auf Seiten der Hausherren, 29 bei Reutlingen – was ein torreiches Spiel erwarten lässt.

---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SGM Dettingen/Glems
SGM Dettingen/Glems SGM Dettingen/Glems
SV 03 Tübingen
SV 03 TübingenSV 03 Tübin.
14:30

Das Topspiel des 13. Spieltags steigt in Dettingen. Der Tabellenführer empfängt mit dem SV 03 Tübingen den Drittplatzierten. Beide Teams zählen zu den besten der Liga: Dettingen/Glems überzeugt mit ihrer defensiven Stabilität, haben nur 14 Gegentore kassiert – der Bestwert der Liga. Tübingen hingegen erzielte 36Treffet .Für den SV 03 bietet sich die große Chance, den Rückstand auf drei Punkte zu verkürzen und wieder ins Titelrennen einzusteigen. Ein echtes Spitzenspiel mit Signalwirkung.

---

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
TV Derendingen
TV DerendingenDerendingen
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen II
15:00

Zwei formstarke Teams aus dem unteren Mittelfeld treffen in Derendingen aufeinander. Der TVD hat nach zwölf Spielen 14 Punkte gesammelt, die Gäste aus Tübingen kommen auf zwölf Zähler. Während Derendingen zuletzt vor allem offensiv zu überzeugen wusste, hat die TSG ihre Serie an Unentschieden endlich durch Siege ergänzt. Beide Mannschaften brauchen dringend Punkte, um Abstand zur Abstiegszone zu gewinnen. Die Tagesform wird entscheidend sein.

---

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
SGM Altingen/Entringen
SGM Altingen/EntringenSGM Altingen/Entringen
SV Walddorf
SV WalddorfSV Walddorf
15:00

Abstiegskampf pur in Entringen. Die SGM steht mit 13 Punkten auf Rang 13, Walddorf liegt mit 14 Zählern nur knapp davor. Beide Teams haben in den vergangenen Wochen Licht und Schatten erlebt: Altingen punktete stabil, während Walddorf zuletzt für torreiche Spiele sorgte. Ein Sieg wäre für beide Gold wert – insbesondere, um sich von der gefährlichen Zone etwas zu lösen.

