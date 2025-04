Nichts für schwache Nerven!

Die Zuschauer sahen das erwartete Spiel, die Gäste hatten mehr Ballbesitz und Feldvorteile, die Hausherren hielten kämpferisch und zweikampfstark dagegen. Im ersten Durchgang ergaben sich wenig Groß-Chancen, die beste für Aunkirchen hatte Eder, doch der Heim-TW konnte den platzierten Abschluss gerade noch zur Ecke klären. Im zweiten Durchgang wurde es dann durchaus turbulent. Zunächst begann der FCA druckvoller und schnürte die Hausherren fast ein, doch immer wieder bekam ein Abwehrspieler einen Fuß dazwischen. Der FCF wagte sich in der Phase nur noch selten nach vorne, wenn, dann brannte es aber lichterloh. Zunächst stand Gerauer alleine vor TW Seiler, setzte den Ball aber über das Tor. Nach einer Freistoßflanke auf den zweiten Pfosten war es wieder Gerauer, der den Ball am Tor vorbei legte. Aunkirchen versuchte es weiterhin eine Lücke zu finden, doch auch Behrs Abschluss nach einem Abpraller ging klar über das Tor. In der 82. Minute dann die Erlösung für die Gäste, als Semmler Maxis Abschluss abgefälscht im Netz landete. Fürstenzell musste nun offensiver agieren und hatte in der 90. Minute bereits den Torschrei auf den Lippen. Einen Abschluss konnte Seiler noch klären, Fürstenzells Stürmer musste nur noch einschieben, doch Schweiger Daniel klärte in höchster Not per Grätsche zur Ecke. Mit der letzten Aktion kamen nochmals die Hausherren. Die Gäste verpassten es mehrmals den langen Ball zu klären, der Ball kam quer Richtung zweiten Pfosten, Seibold konnte sich den Ball annehmen - und knallte die Kugel an die Querlatte. Danach war Schluss - und alle Beteiligten mehrere Jahre gealtert...

Der FCA feiert einen "dreckigen" Auswärtssieg, ein Unentschieden hätte dem Spiel wohl eher entsprochen. Die Gäste hatten mehr Ballbesitz und mehr Abschlüsse, die klareren Tor-Möglichkeiten hatten aber die Hausherren.