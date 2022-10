Nichts für schwache Nerven

Auch nach der Pause kamen die Grünen nicht wunschgemäß in Schwung. Zwar drangen sie immer wieder in die gegnerische Hälfte vor – sofern nicht durch einen dieser Abseitspfiffe ausgebremst – aber die Kugel fand den Weg nicht ins Ziel. Umso ärgerlicher, dass ausgerechnet ein weit geschlagener Freistoß infolge eines wiederum auf Zuruf gewerteten Abseits über den zweiten Kontakt zum 0:1-Rückstand (64.) im heimischen Netz landete. Nun wirkte der SVS kurzfristig etwas konfus und hätte sich beinahe noch einen zusätzlichen Treffer eingehandelt, doch der zischte knapp am Kasten vorbei.Nachdem Plieningen in der 66. Minute eine gelb-rote Kartekassiert hatte, fand Sillenbuch wieder besser ins Spiel. Und schließlich sorgte Debütant Emil Malzer nach einem erneuten Angriff von Jerry Nkamanyi über Nawid Iqbal mit seinem Einstand zum 1:1-Ausgleich in Minute 75 für große Erleichterung. Daraufhin präsentierten sich die Grünen wesentlich gelöster und Jerry Nkamanyi schob die Vorlage von Jannik Hintermaier zum 2:1 (81.) locker ein, nachdem der Tormann bereits am Boden lag. Mit dem in der 85. Minute nach einem Eckball herrlich einköpften 3:1 setzte Youngster Emil Malzer noch eins drauf. Eigentlich hatte Sillenbuch die Gäste nun im Sack, ließ diese aber doch noch auf 3:2 (89.)herankommen. Eine letzte Kostprobe der ungenützten Möglichkeiten servierte Nkamanyi in der 3. Nachspielminute nach weitem Abschlag von Knapp, indem er den heraus gekommenen KV-Schlussmann zwar clever überköpfte, aber leider nur den linken Pfosten traf.

Bericht von Sylvie Fischer