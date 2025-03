Die SpVgg Kammerberg verliert auch das zweite Bezirksligaspiel des Jahres gegen Schlusslicht Srbija München. – Foto: Roland Schäfer

Nichts für Schönwetter-Spieler: Kammerberg verliert hitziges Bezirksliga-Duell beim Schlusslicht Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Nord Kammerberg SK Srbija

Die SpVgg Kammerberg verliert trotz zweimaliger Führung in einer hart umkämpften Partie gegen Tabellenschlusslicht Srbija München.

Bei perfektem Fußballwetter trafen die Kicker der SpVgg Kammerberg und des SK Srbija München am Sonntagnachmittag in der Bezirksliga Nord aufeinander. Für Schönwetter-Spieler war das Duell in der Landeshauptstadt dennoch nichts. Denn es ging hart und nicklig zur Sache. Kammerberg hat eine Stunde lang gut dagegengehalten und musste trotzdem mit einer 2:4 (1:0)-Niederlage die Heimfahrt antreten. So., 09.03.2025, 15:30 Uhr SK Srbija München SK Srbija SpVgg Kammerberg Kammerberg 4 2

Da Srbijas Konkurrenten aus Eichstätt (2:1 gegen Spitzenreiter Neuperlach) und Gerolfing (1:1 in Rohrbach) gepunktet hatten, war der Rückstand des Tabellenschlusslichts auf die Relegationsplätze vor dem Spiel auf sieben Zähler angewachsen. Die Münchner standen also unter großem Druck. An einer schönen Partie waren sie nicht interessiert. Es ging darum zu punkten – egal wie. Die Kammerberger bewahrten in hitziger Atmosphäre zunächst aber einen kühlen Kopf. Das Team von Victor Medeleanu dominierte in der ersten Hälfte. Drei gute Chancen erarbeiteten sich die Gäste, eine davon nutzte Damjan Knetemann. Der Verteidiger traf nach einem von Thomas Eichenseer getretenen Eckball zum 1:0 (42.). Auf der anderen Seite vereitelte der Pfosten die beste Chance der Münchner.