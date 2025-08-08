„Nichts anderes zählt als drei Punkte“ – Neumann zum Auftakt motiviert

Nach einer überzeugenden Vorbereitung will der VfL Wahrenholz am Sonntag (15.00 Uhr) beim VfR Wilsche-Neubokel mit einem Sieg in die neue Saison starten. Trainer Marcel Neumann formuliert klare Ziele – und rechnet mit einer zähen Partie gegen einen defensiv eingestellten Gastgeber.
Mit einem Auswärtsspiel beim VfR Wilsche-Neubokel beginnt für den VfL Wahrenholz am Sonntag die neue Saison in der Bezirksliga. Während die Gastgeber in der vergangenen Spielzeit im unteren Tabellendrittel landeten und den Klassenerhalt früh sichern mussten, peilt der VfL nach Platz sieben im Vorjahr eine Verbesserung an. „Wir wollen definitiv unter die Top 6, vielleicht sogar unter die Top 5. Nach oben hin ist alles möglich“, betont Wahrenholz-Trainer Marcel Neumann.
Der Coach erwartet jedoch keinen leichten Auftakt. „Wilsche steht traditionell tief, oft mit einer Fünferkette, und setzt auf Konter. Das hat uns in den letzten drei Duellen allesamt 0:0 eingebracht“, erinnert sich Neumann. Auch deshalb habe sein Team in der Vorbereitung gezielt am Pressing- und Gegenpressing gearbeitet. „Wir wollen den Schwung aus der sehr guten Vorbereitung mitnehmen.“
Personell plagen den VfL allerdings vor dem ersten Pflichtspiel einige Sorgen. „Wir haben eine kleine Grippewelle und ein, zwei Verletzte. Mal schauen, was für einen Kader wir zusammenbekommen“, so Neumann. Dennoch gibt er sich optimistisch: „Wir sollten das irgendwie hinbekommen.“
Das Ziel für Sonntag ist klar definiert: „Positiv in die Saison starten mit drei Punkten – nichts anderes zählt.“ Für den Coach ist ein guter Auftakt nicht nur sportlich wichtig, sondern auch für das Selbstvertrauen: „Am besten starten wir gleich eine kleine Serie.“ Schon eine Woche später wartet mit dem Heimspiel gegen den SV Gifhorn die Chance auf eine „kleine Revanche“ für das Pokalaus.
Trotz der guten Vorbereitung bleibt Neumann realistisch. „Spielerisch müssen wir sehen, wie viel wir schon umsetzen können. Aber wir wissen, was uns erwartet, sind gut vorbereitet und freuen uns auf ein gutes Spiel. Hoffentlich sind wir am Ende die Sieger.“