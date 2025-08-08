– Foto: Timo Babic

„Nichts anderes zählt als drei Punkte“ – Neumann zum Auftakt motiviert Vor dem ersten Punktspiel beim VfR Wilsche-Neubokel gibt sich VfL-Trainer Marcel Neumann selbstbewusst, warnt aber vor dem defensivstarken Gegner. Verlinkte Inhalte BZL Braunschw. St. 1 Wahrenholz Wilsche-Neub Marcel Neumann

Nach einer überzeugenden Vorbereitung will der VfL Wahrenholz am Sonntag (15.00 Uhr) beim VfR Wilsche-Neubokel mit einem Sieg in die neue Saison starten. Trainer Marcel Neumann formuliert klare Ziele – und rechnet mit einer zähen Partie gegen einen defensiv eingestellten Gastgeber.

Mit einem Auswärtsspiel beim VfR Wilsche-Neubokel beginnt für den VfL Wahrenholz am Sonntag die neue Saison in der Bezirksliga. Während die Gastgeber in der vergangenen Spielzeit im unteren Tabellendrittel landeten und den Klassenerhalt früh sichern mussten, peilt der VfL nach Platz sieben im Vorjahr eine Verbesserung an. „Wir wollen definitiv unter die Top 6, vielleicht sogar unter die Top 5. Nach oben hin ist alles möglich“, betont Wahrenholz-Trainer Marcel Neumann.

Der Coach erwartet jedoch keinen leichten Auftakt. „Wilsche steht traditionell tief, oft mit einer Fünferkette, und setzt auf Konter. Das hat uns in den letzten drei Duellen allesamt 0:0 eingebracht“, erinnert sich Neumann. Auch deshalb habe sein Team in der Vorbereitung gezielt am Pressing- und Gegenpressing gearbeitet. „Wir wollen den Schwung aus der sehr guten Vorbereitung mitnehmen.“ Personell plagen den VfL allerdings vor dem ersten Pflichtspiel einige Sorgen. „Wir haben eine kleine Grippewelle und ein, zwei Verletzte. Mal schauen, was für einen Kader wir zusammenbekommen“, so Neumann. Dennoch gibt er sich optimistisch: „Wir sollten das irgendwie hinbekommen.“