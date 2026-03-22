Nichtantritte, Kantersiege und ein packender Abstiegskampf in Duisburg

Spieltag 21 in der Kreisliga A Duisburg: Und da gab es gleich ein Kuriosum. In beiden Staffeln gab es je einen Nicht-Antritt, durch den zwei Aufstiegskandidaten die Punkte kampflos bekommen werden. In der Gruppe 1 trat ETuS Bissingheim nicht bei TuSpo Saarn an. Sicher die Spitze in der Gruppe behielt auch der FSV Duisburg, dem das Auswärtsspiel beim 1. FC Hagenshof erspart blieb.
Die Abstiegssorgen bei der zweiten Mannschaft von Viktoria Buchholz werden nicht kleiner. Am Samstag unterlag das Team der SG Duisburg-Süd mit 2:3. Gleich die Anfangsphase hatte es in sich. Gökhan Sag brachte die Süder noch in der ersten Spielminute in Führung, Mario Briegel gelang wenig später der Ausgleich (12.). Noch vor der Pause schlug Simon Seifer doppelt zu und stellte die Weichen für Süd auf Sieg (32./39.). Rund eine Stunde war gespielt, als Kaan Cöbek mit der Ampelkarte vom Platz musste, wodurch Buchholz eine halbe Stunde in Überzahl agieren konnte. Per Strafstoßtor konnte die Viktoria noch einmal verkürzen, doch der Ausgleich fiel nicht mehr.
Im Derby zwischen dem DSC Preußen und dem SV Duissern gab es keinen Sieger. Nach 90 Minuten trennten sich beide Mannschaften 2:2-Unentschieden. Duissern gab dabei gleich zweimal eine Führung aus der Hand. Finn Steiger (27.) und Kai-Stefan Neul (64.) trafen für den SVD. Simon Scherwinsky (44.) und Lukas Schalk (69.) glichen für Preußen jeweils aus. Damit hat Duissern im Aufstiegsrennen wichtige Punkte liegengelassen.
Am Sonntag trat der ETuS Bissingheim bei TuSpo Saar nicht an, die Punkte werden demnach den Mülheimern gutgeschrieben, wodurch sie auch weiterhin punktgleich mit Fatihspor Mülheim an der Tabellenspitze stehen. Fatihspor zeigte beim 5:0 gegen den SC Croatia keine Schwäche - Mervan Aydin schnürte einen Dreierpack. Auch die TuS Mündelheim überzeugte beim 3:1 gegen den SV Heißen und bleibt auf Tuchfühlung zum Spitzen-Duo. Einen enorm wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt gab es für die zweite Mannschaft des Duisburger FV 08 im Kellerduell gegen den TSV Heimaterde. Nach Rückstand kämpften sich die 08er zurück und gewannen am Ende mit 3:1. Auch der FC Taxi gewann und verkürzte den Abstand auf das rettende Ufer auf nur noch zwei Punkte.
________________
22. Spieltag
So., 29.03.26 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - DSC Preußen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Duissern - Viktoria Buchholz II
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Mündelheim - FC Taxi Duisburg
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Mülheimer SV 07 II
So., 29.03.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Fatihspor Mülheim
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - SV Heißen
So., 29.03.26 15:30 Uhr ETuS Bissingheim - Duisburger FV 08 II
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - TuSpo Saarn 1908
23. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - Viktoria Buchholz II
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SV Duissern - TuSpo Saarn 1908
So., 12.04.26 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Fatihspor Mülheim
So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - SV Heißen
So., 12.04.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Duisburger FV 08 II
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - DSC Preußen
So., 12.04.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - FC Taxi Duisburg
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - ETuS Bissingheim
________________
Während der FSV Duisburg seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ohne überhaupt spielen zu müssen behaupten konnte - der 1. FC Hagenshof trag gegen den Primus nicht an -, war es für Verfolger TSV Bruckhausen ein hartes Stück Arbeit. Bei den Sportfreunden Walsum 09 mühte sich der TSV zum knappsten aller möglichen Ergebnisse. Ümit-Kaan Kücük erzielte das 1:0 in der 90. Minute. Nicht minder spannend, dafür aber deutlich torreicher ging es auf den anderen Plätzen zur Sache.
Den Tagessieg holte sich der SC Wacker Dinslaken, der die DJK Vierlinden mit 9:0 abschoss. Nico Kerseboom und Lucas Dziecichowitz, dem ein lupenreiner Hattrick innerhalb von nur neun Minuten gelang, stachen mit je drei Torerfolgen besonders hervor. Auch Tajib Dema gelang einer Dreierpack beim 7:1 des FC Albania gegen den SV Hamborn 1890. Eine packende Schlussphase gab es im Aufeinandertreffen von RWS Lohberg und SuS 09 Dinslaken II. Die Lohberger führten nach 54 Minuten schon mit 5:1, am Ende kämpfte sich Dinslaken aber noch einmal zurück und kam durch zwei Treffer in der Nachspielzeit noch auf 4:5 heran.
________________
22. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - SV Heißen II
So., 29.03.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - SC Wacker Dinslaken
So., 29.03.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - RW Selimiyespor Lohberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - 1. FC Hagenshof
So., 29.03.26 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - TV Jahn Hiesfeld
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - Sportfreunde Walsum 09
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - FC Albania Duisburg
23. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - 1. FC Hagenshof
Sa., 11.04.26 18:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - FC Albania Duisburg
So., 12.04.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 12.04.26 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - RW Selimiyespor Lohberg
So., 12.04.26 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - TV Jahn Hiesfeld
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - SV Heißen II
So., 12.04.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - SC Wacker Dinslaken
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: