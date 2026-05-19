Nichtantritt von Veritas! Delay Sports plötzlich fast fix Meister!

Jetzt ist Delay Sports fast sicher Meister! Veritas tritt nicht an! – Foto: Frank Arlinghaus

Der Traum vom Aufstieg lebt bei Delay Sports mehr denn je: Das Wiederholungsspiel des 17. Spieltags gegen SFC Veritas 96 wird nicht stattfinden. Der Tabellenführer tritt aufgrund zahlreicher verletzter Spieler sowie weiterer Ausfälle durch Urlaub nicht an. Die Partie wird somit mit 2:0 für Delay Sports gewertet – drei enorm wichtige Punkte im Titelrennen.

Damit zieht Delay Sports nach Punkten mit Veritas gleich. Während der SFC aktuell bei 66 Punkten aus 26 Spielen steht, kommt Delay durch die Wertung nun ebenfalls auf 66 Zähler – allerdings mit einem Spiel weniger absolviert. Die Meisterschaft ist damit plötzlich zum Greifen nah.

Trotz aller Freude über die sportliche Ausgangslage zeigte sich Delay Sports fair und respektvoll:

„Auch wenn wir uns natürlich sehr auf das Spiel gefreut haben, respektieren wir die Entscheidung und wünschen den verletzten Spielern eine schnelle Genesung.“

In den sozialen Medien überschlugen sich die Reaktionen. Zwischen Jubel, Meisterschaftsrufen und Marbella-Witzen war alles dabei. Kommentare wie „Das wird die Meisterschaft!!!“, „Ab nach Marbella!“ oder „Delay Sports ist Meister“machten schnell die Runde. Andere Fans diskutierten dagegen über die Auswirkungen auf die Tordifferenz und spekulierten, ob die Entscheidung für Veritas am Ende sogar strategisch sinnvoll sein könnte.

Klar ist: Der Aufstiegskampf nimmt eine spektakuläre Wendung – und Delay Sports hat die Meisterschaft & sowie den Aufstieg fast sicher.