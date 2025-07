Nichtantritt und jetzt eine Überaschung: KSC schlägt Bayernligist

Überraschung in der letzten Qualifikationsrunde: Der Kirchheimer SC schlägt den FC Deisenhofen.

In Kirchheim setzte FCD-Trainer Andreas Pummer, wie angekündigt, zunächst auf eine junge Mannschaft. Das Durchschnittsalter im Kader lag unter 23 Jahren. Beim KSC begannen die Neuzugänge Sebastian Kolbe, Raphael Schneider (von der SpVgg Unterhaching), Luca Mauerer (zurück aus Heimstetten) und Sami Benrabh, der im Sommer erst von Deisenhofen den Weg nach Kirchheim fand.

Die frühe Führung besorgte aber ein anderer: Lenny Gremm, der im letzten Jahr nach seinem Wechsel aus der Kreisklasse in die Landesliga nur drei Tore erzielt hatte, brachte den KSC bereits nach sechs Minuten in Führung. In der Folge rannte der FCD immer wieder an, belohnte sich aber nicht. Für das 2:0 und damit für die Entscheidung sorgte Jan Köhler in der 85. Minute.

Spiele am Samstag

Morgen, 15:30 Uhr SV Kirchanschöring Kirchanschör SV Erlbach SV Erlbach

„Der Fokus lag bisher auf die Integration der vielen Neuzugänge und das gegenseitige Kennenlernen. Mit Hinblick auf das Pokalspiel in Kirchanschöring geht es jetzt darum, eine Formation zu finden die dort bestehen kann“, erklärte Johann Grabmeier.

Morgen, 15:00 Uhr TSV 1865 Dachau Dachau 65 FC Pipinsried Pipinsried

Nach dem Pipinsrieder Pokalsieg im Sparkassencup treffen der FCPi und 1865 Dachau erneut aufeinadner. Diesmal im Toto-Pokal. "Einsatz, Wille, Leidenschaft – alles war dabei. Es ist schwer gegen Bayernligisten, aber wir haben gut dagegen gehalten und ich bin zufrieden", kommentierte der neue Dachauer Trainer Christian Doll das Spiel.

TSV Landsberg gegen SV Pullach abgesagt