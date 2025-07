Nichtantritt und jetzt eine Überaschung? KSC führt gegen Bayernligist

Deisenhofen gibt den „jungen Wilden“ gegen Kirchheim die Chance, wie Deisenhofens Sportlicher Leiter Thomas Werth erklärte. Trotzdem will der Bayernligist in die erste Runde einziehen. „Wir gehen schon davon aus, dass wir in Kirchheim erfolgreich abschneiden.“

Spiele am Samstag

Morgen, 15:30 Uhr SV Kirchanschöring Kirchanschör SV Erlbach SV Erlbach 15:30 PUSH

„Der Fokus lag bisher auf die Integration der vielen Neuzugänge und das gegenseitige Kennenlernen. Mit Hinblick auf das Pokalspiel in Kirchanschöring geht es jetzt darum, eine Formation zu finden die dort bestehen kann“, erklärte Johann Grabmeier.

Morgen, 15:00 Uhr TSV 1865 Dachau Dachau 65 FC Pipinsried Pipinsried 15:00 PUSH

Nach dem Pipinsrieder Pokalsieg im Sparkassencup treffen der FCPi und 1865 Dachau erneut aufeinadner. Diesmal im Toto-Pokal. "Einsatz, Wille, Leidenschaft – alles war dabei. Es ist schwer gegen Bayernligisten, aber wir haben gut dagegen gehalten und ich bin zufrieden", kommentierte der neue Dachauer Trainer Christian Doll das Spiel.

TSV Landsberg gegen SV Pullach abgesagt