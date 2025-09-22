 2025-09-19T07:58:00.826Z

Aufreger der Woche
Bestachen mit tollen Einzelleistungen (von links): Louis Lell vom SV Leonberg, Ricardo Burger vom SV Waldeck und Stefan Blömer von der SG Püchersreuth/Floß.
Bestachen mit tollen Einzelleistungen (von links): Louis Lell vom SV Leonberg, Ricardo Burger vom SV Waldeck und Stefan Blömer von der SG Püchersreuth/Floß. – Foto: Biersack, Sollfrank, Zenger

Nichtantritt & ein unglaubliches 7:0 in der Kreisliga

Kreis-Highlights: Monster-Serien von Haselbach, Trabitz und Deuerling haben ein Ende gefunden

Wie immer blickt FuPa nochmal zurück auf das Fußballwochenende im Oberpfälzer Kreisbereich. Es war wieder allerhand geboten. Unter anderem erzielten zwei Stürmer innerhalb kürzester Zeit einen Blitz-Hattrick. Außerdem mündete ein Top-Spiel in der Kreisliga fulminant in einem 7:0-Kantersieg. Wir haben die Höhepunkte zusammengefasst.

Kreis Regensburg

Kreisliga 2

Mi., 17.09.2025, 19:00 Uhr
TSV Dietfurt Altmühl
TSV Dietfurt AltmühlTSV Dietfurt
SG Painten
SG PaintenSG Painten
4
4
Abpfiff

Bereits vergangenen Mittwoch erlebte die Kreisliga 2 ein Offensivfeuerwerk. Beim Top-Match Dietfurt gegen Painten, das in Kottingwörth ausgetragen wurde, ging es wild zur Sache. Zwei Führungswechsel inklusive. Auf einen zwischenzeitlichen Rückstand antworteten die Gäste bärenstark und zogen auf 4:2 davon. In der Schlussphase glich der gastgebende Rangzweite schließlich auf 4:4 aus.

Kreisklasse 2

Gestern, 15:00 Uhr
SV Leonberg
SV LeonbergSV Leonberg
Serbischer CD Regensburg
Serbischer CD RegensburgSerb. Rgb.
5
4
Abpfiff

Ein wilder Ritt war die Kreisklassen-Partie in Leonberg. Früh schoss die Heimelf eine – vermeintlich komfortable – 3:0-Führung heraus. Anschließend nahmen die Gäste aus Regensburg, Tabellenletzter, das Zepter in die Hand. Bis zur 64. Minute drehten die Serben das Spiel vollends und führten plötzlich selbst. Den längeren Atem bewies allerdings wiederum Leonberg. In Minute 87 glückte dem SV der Siegtreffer zum 5:4.

Kreisklasse 3

Sa., 20.09.2025, 15:00 Uhr
SV Aichkirchen
SV AichkirchenAichkirchen
TSV Deuerling
TSV DeuerlingDeuerling
0
0
Abpfiff

Mehr Top-Spiel geht nicht: Die bisher alles dominierenden Mannschaften der Kreisklasse 3 maßen in Aichkirchen die Kräfte – vor gut 400 Schaulustigen! So viele Einwohner hat das kleine Dorf aus der Stadtgemeinde Hemau nicht einmal. Und auch wenn keine Tore fallen sollten, kamen die Zuschauer auf ihre Kosten. Schlussendlich verpasste Spitzenreiter Deuerling trotz einstündiger Überzahl den elften Sieg im elften Spiel. Der ebenfalls weiter unbesiegte Verfolger aus Aichkirchen bleibt auf zwei Punkte dran.

A-Klasse 3

Gestern, 13:15 Uhr
TSV Großberg
TSV GroßbergTSV Großberg II
TSV Pettenreuth-Hauzendorf
TSV Pettenreuth-HauzendorfPettenreuth
1
10
Abpfiff

Eine Halbzeit aus dem Lehrbuch lieferte der TSV Pettenreuth ab. Auswärts in Großberg ließ die Truppe von Coach Manuel Reinstein von Anfang an die Muskeln spielen, zog bis zum Halbzeitpfiff auf 7:0 davon! Freilich konnte man es im zweiten Durchgang etwas ruhiger angehen lassen. Zweistellig wurde es trotzdem noch.

B-Klasse 3

Gestern, 17:00 Uhr
SV Leonberg
SV LeonbergSV Leonberg II
SV Diesenbach
SV DiesenbachDiesenbach II
6
1
Abpfiff

Ein lupenreiner Hattrick binnen sechs Minuten – dieses Kunststück gelang Louis Lell vom SV Leonberg II. Mit einem Dreierpack kurz vor der Halbzeitpause (40., 42., 45.) ebnete er seiner Mannschaft den Weg zum klaren Heimsieg.



Kreis Amberg/Weiden

Kreisliga Nord

Gestern, 15:00 Uhr
SV 08 Auerbach
SV 08 AuerbachSV 08 Auerbach
SpVgg Trabitz
SpVgg TrabitzSpVggTrabitz
3
0
Abpfiff

Saisonübergreifend 28 Spiele war die SpVgg Trabitz nicht mehr bezwungen worden. Nun erwischte es den Kreisliga-Neuling beim Spitzenspiel in Auerbach zum ersten Mal wieder. Das 3:0 vor 300 Fans ließ die Bergstädter nicht nur die Tabellenspitze erklimmen, sondern auch zum großen Gewinner des Spieltags avancieren.

Kreisliga Süd

Fr., 19.09.2025, 17:30 Uhr
DJK Ursensollen
DJK UrsensollenDJK Ursensollen
SV Freudenberg
SV FreudenbergFreudenberg
7
0

Was für ein Paukenschlag in der „Süd“: Das Top-Spiel zwischen Ursensollen und Freudenberg nahm am Freitagabend einen unerwarteten Ausgang. Die DJK trumpfte trotz einiger Ausfälle groß auf, gewann mit einem schier unglaublichen Ergebnis. Die Kirsche auf der Torte: Weil der bisherige Tabellenführer TSV Königstein in Vilseck stolperte, übernahm das Team von Spielercoach Thomas Kotzbauer erstmals die Tabellenführung. Und das als Aufsteiger wohlgemerkt!

Kreisklasse Ost

Gestern, 15:00 Uhr
SpVgg Pirk
SpVgg PirkSpVgg Pirk
FC Luhe-Markt
FC Luhe-MarktFC Luhe-Markt
9
0
Abpfiff

Ein 9:0 in der Kreisklasse gibt es auch nicht alle Tage. Geglückt ist dieser Kantersieg der SpVgg Pirk. Im Heimspiel gegen Luhe-Markt erwischten die Weidener Vorstädter einen regelrechten Sahnetag. Dieser hohe Ausgang kam schon überraschend: Beide Teams hatten vor dem Match jeweils neun Punkte auf dem Konto.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Püchersreuth / SV Floss
SG Püchersreuth / SV FlossSG Püchersreuth
SpVgg Windischeschenbach
SpVgg WindischeschenbachW'eschenb.
6
3
Abpfiff

Zugegeben, es waren zwei Elfmetertore dabei. Das soll die tolle Einzelleistung von Stefan Blömer aber nicht im Geringsten schmälern. Der Mann von der SG Püchersreuth/Floß erzielte gegen Windischeschenbach gleich fünf Tore. Darunter fiel ein lupenreiner Hattrick im ersten Spielabschnitt. Nennt man wohl Matchwinner!

A-Klasse Ost

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Waldthurn
FSV WaldthurnFSV Waldthurn
SpVgg Vohenstrauß
SpVgg VohenstraußVohenstrauß II
4
4
Abpfiff

Während der Sommervorbereitung hatte der FSV Waldthurn mit einem 10:10 überregional für Schlagzeilen gesorgt. Hohe Unentschieden scheinen der Mannschaft offenbar zu liegen. Diesmal war es zwar „nur“ ein 4:4. Doch auch mit der Vohenstraußer Bezirksliga-Reserve lieferte man sich einen munteren Schlagabtausch. Der Endstand war übrigens bereits nach 67 Minuten hergestellt.

A-Klasse West

Gestern, 13:00 Uhr
SG Grafenwöhr / FC Dießfurt
SG Grafenwöhr / FC DießfurtSG Grafenwöhr II
SV Waldeck
SV WaldeckSV Waldeck
0
6
Abpfiff

Was Louis Lell und Stefan Blömer können, kann auch Ricardo Burger vom A-Klassisten SV Waldeck. Dem Deutsch-Spanier gelang am Sonntag ein ganz besonderer Hattrick. Nicht nur brauchte er nur wenige Minuten für die drei Tore. Auch gelang ihm das Kunststück innerhalb der ersten zehn Spielminuten (5., 8., 10). Am Ende knipste der Mann des Tages sogar vier Mal.



Kreis Cham/Schwandorf

Kreisliga West

Gestern, 15:15 Uhr
SV Haselbach
SV HaselbachSV Haselbach
SV Kemnath a. B.
SV Kemnath a. B.SV Kemnath
0
2

Dahin ist sie, die Monster-Serie des SV Haselbach! Im SV Kemnath a.B. fand die Mulzer-Formation erstmals ihren Meister. Der zehnte „Streich“ blieb der Überraschungsmannschaft verwehrt, die Siegesserie endet bei neun. Knackpunkt bei der Haselbacher 0:2-Heimniederlage war sicherlich eine Rote Karte kurz vor dem Pausentee. Somit rücken die Spitzenteams wieder näher zusammen.

Kreisliga Ost

Gestern, 15:15 Uhr
1. SG Regental
1. SG RegentalSG Regental
1. FC Rötz
1. FC Rötz1. FC Rötz
-
-
§ Urteil

Seltenheitswert hat ein Nichtantritt in der Kreisliga. Aufsteiger 1. FC Rötz sah sich am Wochenende zu diesem Schritt gezwungen. Zu gering war die Personaldecke. Die drei Punkte wandern am grünen Tisch an den Gastgeber. Bis dato hat Rötz erst einen Zähler einspielen können. Und nun auch noch das.

Kreisklasse Ost

Gestern, 15:15 Uhr
FC Ottenzell
FC OttenzellFC Ottenzell
Stachesrieder SV
Stachesrieder SVStachesried
4
3
Abpfiff

Ein ganz ganz spätes Comeback lieferten die Stachesrieder auf fremden Terrain ab. Einzig die finale Krönung in Form des Ausgleichstreffers blieb verwehrt. Spätestens mit dem vierten Tor des FC Ottenzell (81.) schien der Drops gelutscht. Doch der SVS schmiss hintenraus alles nach vorne, traf in der 87., 89. und 93. Minute und machte die Sache ganz zum Schluss tatsächlich nochmal heiß. Wäre auch noch das 4:4 gefallen, wäre das wohl die Schlagzeile des Wochenendes gewesen...

