Nichtantritt & ein unglaubliches 7:0 in der Kreisliga

Bestachen mit tollen Einzelleistungen (von links): Louis Lell vom SV Leonberg, Ricardo Burger vom SV Waldeck und Stefan Blömer von der SG Püchersreuth/Floß. – Foto: Biersack, Sollfrank, Zenger

Wie immer blickt FuPa nochmal zurück auf das Fußballwochenende im Oberpfälzer Kreisbereich. Es war wieder allerhand geboten. Unter anderem erzielten zwei Stürmer innerhalb kürzester Zeit einen Blitz-Hattrick. Außerdem mündete ein Top-Spiel in der Kreisliga fulminant in einem 7:0-Kantersieg. Wir haben die Höhepunkte zusammengefasst.

Kreis Regensburg



Kreisliga 2







Bereits vergangenen Mittwoch erlebte die Kreisliga 2 ein Offensivfeuerwerk. Beim Top-Match Dietfurt gegen Painten, das in Kottingwörth ausgetragen wurde, ging es wild zur Sache. Zwei Führungswechsel inklusive. Auf einen zwischenzeitlichen Rückstand antworteten die Gäste bärenstark und zogen auf 4:2 davon. In der Schlussphase glich der gastgebende Rangzweite schließlich auf 4:4 aus.



Kreisklasse 2







Ein wilder Ritt war die Kreisklassen-Partie in Leonberg. Früh schoss die Heimelf eine – vermeintlich komfortable – 3:0-Führung heraus. Anschließend nahmen die Gäste aus Regensburg, Tabellenletzter, das Zepter in die Hand. Bis zur 64. Minute drehten die Serben das Spiel vollends und führten plötzlich selbst. Den längeren Atem bewies allerdings wiederum Leonberg. In Minute 87 glückte dem SV der Siegtreffer zum 5:4.



Kreisklasse 3







Mehr Top-Spiel geht nicht: Die bisher alles dominierenden Mannschaften der Kreisklasse 3 maßen in Aichkirchen die Kräfte – vor gut 400 Schaulustigen! So viele Einwohner hat das kleine Dorf aus der Stadtgemeinde Hemau nicht einmal. Und auch wenn keine Tore fallen sollten, kamen die Zuschauer auf ihre Kosten. Schlussendlich verpasste Spitzenreiter Deuerling trotz einstündiger Überzahl den elften Sieg im elften Spiel. Der ebenfalls weiter unbesiegte Verfolger aus Aichkirchen bleibt auf zwei Punkte dran.



A-Klasse 3







Eine Halbzeit aus dem Lehrbuch lieferte der TSV Pettenreuth ab. Auswärts in Großberg ließ die Truppe von Coach Manuel Reinstein von Anfang an die Muskeln spielen, zog bis zum Halbzeitpfiff auf 7:0 davon! Freilich konnte man es im zweiten Durchgang etwas ruhiger angehen lassen. Zweistellig wurde es trotzdem noch.



B-Klasse 3







Kreis Amberg/Weiden



Kreisliga Nord



Ein lupenreiner Hattrick binnen sechs Minuten – dieses Kunststück gelang Louis Lell vom SV Leonberg II. Mit einem Dreierpack kurz vor der Halbzeitpause (40., 42., 45.) ebnete er seiner Mannschaft den Weg zum klaren Heimsieg.Kreis Amberg/WeidenKreisliga Nord



Saisonübergreifend 28 Spiele war die SpVgg Trabitz nicht mehr bezwungen worden. Nun erwischte es den Kreisliga-Neuling beim Spitzenspiel in Auerbach zum ersten Mal wieder. Das 3:0 vor 300 Fans ließ die Bergstädter nicht nur die Tabellenspitze erklimmen, sondern auch zum großen Gewinner des Spieltags avancieren.



Kreisliga Süd







Was für ein Paukenschlag in der „Süd“: Das Top-Spiel zwischen Ursensollen und Freudenberg nahm am Freitagabend einen unerwarteten Ausgang. Die DJK trumpfte trotz einiger Ausfälle groß auf, gewann mit einem schier unglaublichen Ergebnis. Die Kirsche auf der Torte: Weil der bisherige Tabellenführer TSV Königstein in Vilseck stolperte, übernahm das Team von Spielercoach Thomas Kotzbauer erstmals die Tabellenführung. Und das als Aufsteiger wohlgemerkt!



Kreisklasse Ost







Ein 9:0 in der Kreisklasse gibt es auch nicht alle Tage. Geglückt ist dieser Kantersieg der SpVgg Pirk. Im Heimspiel gegen Luhe-Markt erwischten die Weidener Vorstädter einen regelrechten Sahnetag. Dieser hohe Ausgang kam schon überraschend: Beide Teams hatten vor dem Match jeweils neun Punkte auf dem Konto.







A-Klasse Ost



Zugegeben, es waren zwei Elfmetertore dabei. Das soll die tolle Einzelleistung von Stefan Blömer aber nicht im Geringsten schmälern. Der Mann von der SG Püchersreuth/Floß erzielte gegen Windischeschenbach gleich fünf Tore. Darunter fiel ein lupenreiner Hattrick im ersten Spielabschnitt. Nennt man wohl Matchwinner!A-Klasse Ost



Während der Sommervorbereitung hatte der FSV Waldthurn mit einem 10:10 überregional für Schlagzeilen gesorgt. Hohe Unentschieden scheinen der Mannschaft offenbar zu liegen. Diesmal war es zwar „nur“ ein 4:4. Doch auch mit der Vohenstraußer Bezirksliga-Reserve lieferte man sich einen munteren Schlagabtausch. Der Endstand war übrigens bereits nach 67 Minuten hergestellt.



A-Klasse West







Kreis Cham/Schwandorf



Kreisliga West



Was Louis Lell und Stefan Blömer können, kann auch Ricardo Burger vom A-Klassisten SV Waldeck. Dem Deutsch-Spanier gelang am Sonntag ein ganz besonderer Hattrick. Nicht nur brauchte er nur wenige Minuten für die drei Tore. Auch gelang ihm das Kunststück innerhalb der ersten zehn Spielminuten (5., 8., 10). Am Ende knipste der Mann des Tages sogar vier Mal.Kreis Cham/SchwandorfKreisliga West



Dahin ist sie, die Monster-Serie des SV Haselbach! Im SV Kemnath a.B. fand die Mulzer-Formation erstmals ihren Meister. Der zehnte „Streich“ blieb der Überraschungsmannschaft verwehrt, die Siegesserie endet bei neun. Knackpunkt bei der Haselbacher 0:2-Heimniederlage war sicherlich eine Rote Karte kurz vor dem Pausentee. Somit rücken die Spitzenteams wieder näher zusammen.



Kreisliga Ost







Seltenheitswert hat ein Nichtantritt in der Kreisliga. Aufsteiger 1. FC Rötz sah sich am Wochenende zu diesem Schritt gezwungen. Zu gering war die Personaldecke. Die drei Punkte wandern am grünen Tisch an den Gastgeber. Bis dato hat Rötz erst einen Zähler einspielen können. Und nun auch noch das.



Kreisklasse Ost







Ein ganz ganz spätes Comeback lieferten die Stachesrieder auf fremden Terrain ab. Einzig die finale Krönung in Form des Ausgleichstreffers blieb verwehrt. Spätestens mit dem vierten Tor des FC Ottenzell (81.) schien der Drops gelutscht. Doch der SVS schmiss hintenraus alles nach vorne, traf in der 87., 89. und 93. Minute und machte die Sache ganz zum Schluss tatsächlich nochmal heiß. Wäre auch noch das 4:4 gefallen, wäre das wohl die Schlagzeile des Wochenendes gewesen...