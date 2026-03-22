 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Nichtantritt: Topteams beider Staffeln erhalten Punkte kampflos

Kreisliga A Duisburg: Kuriosum in der A-Liga. Sowohl in der Gruppe 1, als auch der Gruppe 2 bekommen zwei Aufstiegskandidaten die Punkte kampflos.

von Marcel Eichholz · Heute, 15:55 Uhr · 0 Leser
Der FSV Duisburg bekommt die Punkte kampflos.
Der FSV Duisburg bekommt die Punkte kampflos. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

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KL A1 Duisburg/D/M
KL A2 Duisburg/D/M
FSV Duisburg
TSV Bruckha.
FC Taxi

Spieltag 21 in der Kreisliga A Duisburg: Und da gibt es gleich ein Kuriosum. In beiden Staffeln gibt es je einen Nicht-Antritt, durch den zwei Aufstiegskandidaten die Punkte kampflos bekommen. In der Gruppe 1 tritt ETuS Bissingheim nicht bei TuSpo Saarn an, wodurch die Tabellenführung winkt. Sicher die Spitze behält auch der FSV Duisburg, dem das Auswärtsspiel beim 1. FC Hagenshof erspart bleibt.

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So läuft Spieltag 21 in der Gruppe 1

>>> Alle Transfers in der Übersicht

Die Abstiegssorgen bei der zweiten Mannschaft von Viktoria Buchholz werden nicht kleiner. Am Samstag unterlag das Team der SG Duisburg-Süd mit 2:3. Gleich die Anfangsphase hatte es in sich. Gökhan Sag brachte die Süder noch in der ersten Spielminute in Führung, Mario Briegel gelang wenig später der Ausgleich (12.). Noch vor der Pause schlug Simon Seifer doppelt zu und stellte die Weichen für Süd auf Sieg (32./39.). Rund eine Stunde war gespielt, als Kaan Cöbek mit der Ampelkarte vom Platz musste, wodurch Buchholz eine halbe Stunde in Überzahl agieren konnte. Per Strafstoßtor konnte die Viktoria noch einmal verkürzen, doch der Ausgleich fiel nicht mehr.

Im Derby zwischen dem DSC Preußen und dem SV Duissern gab es keinen Sieger. Nach 90 Minuten trennten sich beide Mannschaften 2:2-Unentschieden. Duissern gab dabei gleich zweimal eine Führung aus der Hand. Finn Steiger (27.) und Kai-Stefan Neul (64.) trafen für den SVD. Simon Scherwinsky (44.) und Lukas Schalk (69.) glichen für Preußen jeweils aus. Damit hat Duissern im Aufstiegsrennen wichtige Punkte liegengelassen.

Gestern, 16:00 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz II
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG Süd 98/20
2
3
Abpfiff

Gestern, 18:00 Uhr
DSC Preußen
DSC PreußenSC Preußen
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
2
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08 II
TSV Heimaterde Mülheim
TSV Heimaterde MülheimHeimaterde
3
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
15:30

Heute, 15:15 Uhr
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
ETuS Bissingheim
ETuS BissingheimBissingheim
Abgesagt

Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV II
SV Rot-Weiss Mülheim
SV Rot-Weiss MülheimRW Mülheim
15:30

Heute, 15:30 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
0
0

Heute, 13:00 Uhr
FC Taxi Duisburg
FC Taxi DuisburgFC Taxi
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900 II
2
1
Abpfiff

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Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag
So., 29.03.26 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - DSC Preußen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Duissern - Viktoria Buchholz II
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Mündelheim - FC Taxi Duisburg
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Mülheimer SV 07 II
So., 29.03.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Fatihspor Mülheim
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - SV Heißen
So., 29.03.26 15:30 Uhr ETuS Bissingheim - Duisburger FV 08 II
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - TuSpo Saarn 1908

23. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - Viktoria Buchholz II
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SV Duissern - TuSpo Saarn 1908
So., 12.04.26 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Fatihspor Mülheim
So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - SV Heißen
So., 12.04.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Duisburger FV 08 II
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - DSC Preußen
So., 12.04.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - FC Taxi Duisburg
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - ETuS Bissingheim

>>> Der Spielplan in der Übersicht

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So läuft Spieltag 21 in der Gruppe 2

>>> Alle Transfers in der Übersicht

Heute, 13:00 Uhr
FC Albania Duisburg
FC Albania DuisburgFC Albania
SV Hamborn 1890
SV Hamborn 1890Hamborn 1890
7
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Hagenshof
1. FC HagenshofHagenshof
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
-
-
§ Urteil

Heute, 15:30 Uhr
RW Selimiyespor Lohberg
RW Selimiyespor LohbergRWS Lohberg
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09 II
3
0

Heute, 15:30 Uhr
SC Wacker Dinslaken
SC Wacker DinslakenWacker Dins.
DJK Vierlinden
DJK VierlindenVierlinden
5
0

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
TSV Bruckhausen
TSV BruckhausenTSV Bruckha.
0
0

Heute, 13:00 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen II
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Hamborn
0
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TV Jahn Hiesfeld
TV Jahn HiesfeldJahn Hiesf.
Eintracht Walsum
Eintracht WalsumEint. Walsum
15:30

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

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Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - SV Heißen II
So., 29.03.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - SC Wacker Dinslaken
So., 29.03.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - RW Selimiyespor Lohberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - 1. FC Hagenshof
So., 29.03.26 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - TV Jahn Hiesfeld
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - Sportfreunde Walsum 09
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - FC Albania Duisburg

23. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - 1. FC Hagenshof
Sa., 11.04.26 18:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - FC Albania Duisburg
So., 12.04.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 12.04.26 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - RW Selimiyespor Lohberg
So., 12.04.26 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - TV Jahn Hiesfeld
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - SV Heißen II
So., 12.04.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - SC Wacker Dinslaken

>>> Der Spielplan in der Übersicht

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