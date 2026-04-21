Nichtantritt in Wilhelmshaven! Spielabsage wirft Fragen auf

Der SV Wilhelmshaven stand bereit, doch Lupo Martini Wolfsburg tritt zum Auswärtsspiel nicht an. Die Begegnung wird nach aktuellem Stand am grünen Tisch mit 5:0 für die Gastgeber gewertet. Ob es sich um eine einmalige Situation handelt oder weitergehende Konsequenzen – bis hin zu einem möglichen Rückzug – drohen, ist derzeit offen.
Für Lupo ist die Lage unabhängig davon bereits entschieden. Selbst ohne die offizielle Wertung ist das Team mit zwölf Punkten abgeschlagenes Schlusslicht der Oberliga Niedersachsen. Bei noch ausstehenden Partien beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer uneinholbare Größenordnungen.
Die Tabelle zeigt die deutliche Entwicklung: Während der SV Wilhelmshaven sich im gesicherten Mittelfeld bewegt, konnte Lupo Martini Wolfsburg über die gesamte Saison hinweg kaum Boden gutmachen. Lediglich zwei Siege und sechs Unentschieden stehen bislang zu Buche.
Das verbleibende Restprogramm hätte ohnehin anspruchsvolle Aufgaben bereitgehalten – darunter Duelle mit VfV Borussia 06 Hildesheim und dem Heeslinger SC. Auch ein weiteres Aufeinandertreffen mit dem SV Wilhelmshaven war noch angesetzt. Angesichts des feststehenden Abstiegs rücken diese sportlichen Aspekte jedoch in den Hintergrund, während die offenen Fragen rund um den Nichtantritt nun die weitere Entwicklung bestimmen.
Restprogramm Lupo Martini Wolfsburg
12. Spieltag: (A) SV Wilhelmshaven (8.) Nichtantritt!
27. Spieltag: (H) SV Wilhelmshaven (8.)
28. Spieltag: (A) VfV Borussia 06 Hildesheim (5.)
29. Spieltag: (H) Heeslinger SC (2.)
30. Spieltag: (A) Eintracht Braunschweig II (11.)